Bahia fecha preparação para pegar o Atlético-MG; veja provável escalação

Depois de apenas um treino, o Bahia encerrou os preparativos e está pronto para enfrentar o Atlético-MG, em confronto marcado para essa quinta-feira (2), às 18h, na Fonte Nova. No palco da partida, os jogadores treinaram na tarde desta quarta-feira (1º), e o técnico Guto Ferreira definiu o time que começa a partida.

Em um trabalho tático, Guto montou a equipe titular e fez os últimos ajustes. O treinador vai ser forçado a fazer pelo menos duas mudanças na equipe. Expulso contra o Atlético-GO, Juninho Capixaba está fora de combate. O atacante Rossi é o mais cotado para ficar com a vaga.

Já na defesa, a boa notícia é que Luiz Otávio voltou a treinar com o elenco e pode assumir a posição ao lado de Conti. O zagueiro não atua desde o empate com o Cuiabá, quando sofreu uma pancada na cabeça. Contra o Atlético-GO, ele foi vetado depois de reclamar de dor no joelho. Nos dois últimos jogos, Gustavo Henrique atuou como titular.

Guto Ferreira pode promover ainda o retorno de Daniel ao time titular. Nesse caso, Rodriguinho voltaria a ser opção no banco de reservas. O treinador não deu pistas sobre o time que vai começar o jogo, mas uma possível escalação tem:

Danilo Fernandes, Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick, Daniel (Rodriguinho) e Mugni; Rossi, Gilberto e Raí Nascimento.

Com 40 pontos, o Bahia está na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento. O Esquadrão sairá do Z4 caso consiga vencer o Atlético-MG. Já o Galo precisa vencer para confirmar a conquista do bicampeonato brasileiro depois de 50 anos.