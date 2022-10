Bahia fica entre as últimas posições do país em segurança e educação

A Bahia voltou a figurar nas últimas posições do país nas áreas de segurança pública e educação, conforme aponta a mais recente edição do Ranking de Competitividade dos Estados. De acordo com o levantamento, a Bahia aparece em 24º lugar na educação e em 23º na segurança pública entre todos os 26 estados e o Distrito Federal.

Conhecida ferramenta desenvolvida pelo Centro de Liderança Pública (CLP), o ranking ajuda gestores públicos a diagnosticar problemas e elencar prioridades. No índice geral, a Bahia ficou na 17ª posição. O CLP é uma organização suprapartidária com atuação desde 2008 que trabalha por um Estado Democrático de Direito mais eficiente no uso de seus recursos.

O ranking conta com 86 indicadores que são divididos entre dez pilares: segurança pública, infraestrutura, sustentabilidade social, solidez fiscal, educação, sustentabilidade ambiental, eficiência da máquina pública, capital humano, potencial de mercado e inovação.

Em sete destes pilares, a Bahia ficou abaixo das 10 primeiras posições no ranking. A pior colocação do estado foi em potencial de mercado, indicador que coloca a Bahia em 25º lugar no Brasil. Após educação e segurança, os dois piores pilares do estado são sustentabilidade social (21ª posição) e sustentabilidade ambiental (17ª).

Entre os estados nordestinos, a Bahia ficou na quinta posição, atrás de Paraíba, Ceará, Alagoas e Pernambuco.