Bahia foca em treino de finalizações antes de enfrentar o Santos

De olho no confronto com o Santos, o Bahia concluiu mais um dia de treinamentos na Cidade Tricolor. Na manhã desta quinta-feira (9), o técnico Diego Dabove e seus auxiliares focaram nas finalizações.

Em um dos campos do CT, os jogadores foram divididos em grupos de quatro atletas cada. A dinâmica do trabalho se deu da seguinte forma: enquanto um cruzava, os outros três tentavam finalizar dentro da área.

Recuperado da cirurgia no joelho, o meia Índio Ramírez participou normalmente da atividade. Ele está aprimorando o condicionamento para voltar a ser opção no tricolor.

Enquanto isso, o atacante Rossi fez tratamento no departamento médico. O camisa 7 teve uma lesão de grau dois na coxa constatada e vai desfalcar o Esquadrão no duelo com o Santos, neste sábado (11), às 21h, na Vila Belmiro.

Antes de encarar o Peixe, o Bahia faz mais um treino na Cidade Tricolor, nesta sexta-feira (10). Será nessa atividade que Dabove vai definir a equipe titular. Logo depois a delegação embarca para São Paulo.