Bahia foi o estado que mais buscou por 'Recadastramento SUS' no Google em uma semana

A corrida para fazer o recadastramento do SUS, anunciado na última semana pela prefeitura de Salvador, não movimentou só os postos de saúde da capital baiana. De acordo com levantamento feito pelo Google, o termo de busca 'Recadastramento SUS' foi o que teve a maior alta no mês de agosto no estado. Tambem houve aumento repentino durante o mês pelo termo 'Como cadastrar o cartão do SUS'.

"O termo registrou um aumento repentino no mês quando comparado aos 30 dias anteriores (alta superior a 5.000%), provavelmente porque este é um termo novo na busca quando comparado aos assuntos buscados em julho", diz o Google.

Além de ter registrado alta, a Bahia também liderou as buscas em todo o país - em termos percentuais, o estado buscou por 'recadastramento SUS' 1.100% mais do que a média do Brasil inteiro nos últimos sete dias.

O interesse de busca pelo tema 'SUS', em geral, também cresceu na Bahia - houve 350% mais buscas em agosto do que no mês de julho e o tema também ficou entre os dez assuntos de maior alta nas buscas no país.

Recadastramento gerou filas em postos de saúde na última sexta-feira (28)

(Foto: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO)

Recadastramento

Na última quinta-feira (27), a Prefeitura de Salvador anunciou que o cadastro no SUS era obrigatório para todos os cidadãos e que o prazo para isso era o final do mês de agosto. A notícia movimentou os postos de saúde da capital baiana e deu trabalho para quem tentou fazer o cadastramento pelo site disponibilizado pela prefeitura.

Na sexta-feira (28), o prefeito ACM Neto disse que o site estava sendo reforçado e que o prazo final para fazer o recadastramento tinha sido prorrogado para o dia 30 de setembro.

Mesmo assim, quem já estava na fila não desistiu. Muita gente enfrentou filas e passou a manhã tentando incluir os dados no sistema pelos postos de saúde e enfrentou instabilidade no site.