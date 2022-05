Bahia ganha reforços, mas pode ter baixa importante contra o Vasco

Com o foco voltado para a Série B do Brasileirão após ter conquistado a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, o Bahia se prepara agora para o duelo contra o Vasco, no próximo domingo (15), às 16h, no estádio de São Januário. Para o confronto, o técnico Guto Ferreira pode ser obrigado a mexer no esquema defensivo da equipe.

Um dos líderes do tricolor na atual temporada, o zagueiro Luiz Otávio virou dúvida depois de reclamar de dor no músculo posterior da coxa durante o empate com o Azuriz-PR, por 1x1, no Paraná. Ontem, o defensor passou por exame de imagem e aguarda o resultado para saber a gravidade do problema.

Caso Luiz Otávio não tenha condições de entrar em campo contra o clube carioca, Guto Ferreira tem algumas possibilidades dentro do elenco para encontrar um novo parceiro de zaga para Ignácio.

O mais cotado para ficar com vaga é Didi. Contratado junto à Ferroviária no início do ano, ele disputou dois jogos pelo Esquadrão. Foi titular no empate por 1x1 com o CSA e entrou no segundo tempo do triunfo sobre o Náutico.

Disputam a posição ainda o garoto Gabriel Xavier, que fez a estreia como profissional ao substituir Luiz Otávio em Pato Branco, e Zé Vitor, que foi contratado pelo tricolor no último dia da janela de negociação, mas que ainda não foi sequer relacionado pelo clube baiano. Antes de desembarcar no CT Evaristo de Macedo, Zé Vitor estava no América-MG.

"Vamos ver o que nós vamos ter. Os jogadores vão chegar para a avaliação física, não temos ninguém fora por cartão. A viagem [para o Rio de Janeiro] é só no sábado e temos quinta e sexta para fazer os treinos mais decisivos e decidir qual vai ser o grupo”, explicou Guto Ferreira.

Vale destacar que recentemente o Bahia emprestou os zagueiros Henrique e Gustavo Henrique para Altos-PI e Botafogo-SP, respectivamente. Clubes que disputam a Série C do Campeonato Brasileiro.

Apesar da baixa importante que pode ter no sistema defensivo, Guto pode comemorar retornos. Desfalques contra o Azuriz por terem atuado em outras equipes na Copa do Brasil, o volante Emerson Santos e o atacante Rildo voltam a ficar à disposição do treinador.

Da dupla, Rildo tem presença praticamente certa entre os titulares diante do Vasco. O atacante se destacou na goleada do Bahia sobre o Londrina, quando marcou dois dos quatro gols do Esquadrão. Além disso, Vitor Jacaré, que o substituiu no último jogo, não deixou boa impressão e deve voltar ao banco de reservas.

Ainda no ataque, quem quer colocar uma pulga na cabeça de Guto Ferreira é o garoto Marcelo Ryan. Foi dele o gol de empate que evitou a eliminação do Esquadrão na Copa do Brasil e forçou a disputa por pênaltis. Como Rodallega ainda se recupera de lesão, Ryan pode ser uma alternativa para o papel de centroavante, já que Matheus Davó não conseguiu balançar as redes nas chances que teve.

“[Marcelo Ryan] é um jogador em potencial, para ser aproveitado em determinados momentos, vem crescendo. Ele colheu tudo que trabalhou, fez o gol do empate, bateu a penalidade com personalidade. Tudo isso ele planta com trabalho sério, com dedicação, é um menino que ouve bastante, e à medida que ele vai dando resposta, vão surgindo as oportunidades”, afirmou Guto.