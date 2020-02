Bahia ganhará mais dois aeroportos e um aeródromo para fortalecer o turismo

Para atender a uma demanda do turismo, a Bahia ganhará em breve mais dois aeroportos, em Santa Cruz Cabrália, no Extremo Sul, e em Conde, no Litoral Norte, além de um aeródromo profissional voltado para aviação executiva em Itacaré, no Sul do estado.

O anúncio foi feito nesta terça-feira (25) pelo secretário estadual de Turismo, Fausto Franco, que afirmou que as obras do aeroporto em Santa Cruz Cabrália devem começar ainda este ano, em parceria entre o Governo da Bahia com a empresa alemã Flughafen München GmbH, que administra o aeroporto internacional de Munique, na Alemanha.

Atualmente, o local onde será construído o novo equipamento está em fase da obtenção das licenças necessárias. Segundo Fausto, ainda não há orçamento da obra. “O terreno já está desapropriado e estamos em busca das licenças ambiental, de obras e alvarás. Vamos fazer esse aeroporto porque o de Porto Seguro já está saturado, tanto na parte da pista quanto do terminal”, disse.

Administrado pela empresa Sinart, o Aeroporto Internacional de Porto Seguro tem 442 voos regulares, com movimento anual de quase 2 milhões de usuários, conforme dados disponibilizados pela Sinart em seu site oficial.

Neste Carnaval, por conta da demanda para a cidade que tem 45 mil leitos e é o segundo maior destino turístico da Bahia, o aeroporto recebeu 245 voos extras, com perspectiva de 178 mil usuários a mais, entre decolagens e aterrissagens.

Apesar de o governo da Bahia considerar o aeroporto como saturado, a Sinart diz em seu site oficial que “hoje tem projeto para obra de modernização do Terminal de Passageiros, onde está prevista ampliação de 70% de sua área atual, de 5.692 m2, dimensionamento projetado para mais 18 anos”. O CORREIO não conseguiu contato com a superintendência da Sinart para comentar sobre o assunto.

Projeções

Para Itacaré, cujo fluxo turístico ainda depende muito do Aeroporto Jorge Amado, em Ilhéus, a ideia é construir um aeródromo para atendimento, sobretudo, da aviação executiva. A cidade de 28 mil habitantes possui apenas aeródromos particulares.

“A região de Itacaré tem potencial grande para crescer, independe de Ilhéus, estamos apostando nisso e logo apresentaremos o projeto desse aeródromo”, afirmou Fausto Franco.

Os estudos também estão avançados para a construção de um aeroporto na região do Conde, com vistas ao atendimento do turismo no litoral norte, a exemplo da Costa do Sauipe e Massarandupió. “Os estudos sobre o aeroporto estão sendo feitos pela Secretaria de Aviação Civil e devem ser apresentados em março”, disse Franco.

De acordo com a Secretaria de Turismo da Bahia, a quantidade de turistas no Carnaval deste ano está 5% que ano passado. Para Salvador, são esperados 854 mil turistas até o final da folia, nesta quarta-feira de cinzas.

Aseção baiana da Associação da Indústria de Hoteis (ABIH) diz que a ocupação chegou a 98% neste Carnaval, com os principais hotéis registrando ocupação de 100%.