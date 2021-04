Bahia goleia o CRB e avança às semifinais do Nordestão: 4x0

Sem sustos. Assim foi a classificação do Bahia às semifinais da Copa do Nordeste. Na tarde deste sábado (17), o tricolor passou fácil pelo CRB e presenteou o torcedor com mais uma goleada, a quinta da temporada 2021. Com gols de Matheus Bahia, Thaciano, Gilberto e Rossi, a equipe comandada por Dado Cavalcanti venceu o adversário alagoano por 4x0, em Pituaçu, no jogo único das quartas de final do torneio regional.

Antes também já havia vencido Campinense (7x1), Manaus (4x1), Sport (4x0) e Altos (5x0) por placares elásticos. O resultado mantém o Bahia invicto em Pituaçu e se manteve como dono do melhor ataque da competição, agora com 20 gols marcados. Gilberto anotou o sétimo dele e é o artilheiro isolado do regional.

Classificado, o Bahia agora encara o Fortaleza nas semifinais do Nordestão. O jogo será no sábado (24), no estádio Castelão, em Fortaleza. Neste sábado, a equipe cearense venceu o CSA por 2x1 e também avançou.

SEM DIFICULDADE

O torcedor do Bahia esperou pouco para comemorar. O primeiro gol saiu após 13 minutos de bola rolando. Rossi cruzou e deixou Rodriguinho de cara para o gol dentro da pequena área, mas ele furou. A bola bateu no calcanhar do camisa 10 e acabou sobrando para Matheus Bahia. O lateral chutou forte, por baixo das pernas do goleiro Diogo Silva, e correu para comemorar: 1x0.

Após abrir o placar, nada de deixar o ritmo do jogo cair. O Bahia seguiu em cima com o objetivo de ampliar o marcador. Primeiro, Nino desviou de cabeça e Diogo Silva contou com a ajuda do travessão para não deixar a redonda invadir a meta outra vez. Depois, Gilberto bateu bonito da entrada da área e a bola caprichosamente encontrou o travessão novamente.

O CRB tentou reagir com Guilherme Romão, que chutou da entrada da área com perigo. Mas foi o Bahia que comemorou mais uma vez. Aos 42 minutos, Nino Paraíba cruzou com açúcar e Thaciano testou como manda a cartilha: 2x0.

Antes do intervalo, Gilberto ainda teve a chance de ampliar ao arriscar de fora da área e Luidy tentou diminuir a desvantagem no placar ao bater cruzado.

DE GOLEADA

A etapa final começou na mesma pegada da inicial. Logo no primeiro minuto, Nino Paraíba partiu em velocidade, cortou para dentro, bateu firme e viu a bola tirar tinta da trave. Lucão do Break ameaçou uma reação da equipe alagoana, mas chutou para fora.

Só o Bahia comemorou em Pituaçu. Aos 12 minutos, Gilberto aproveitou lançamento, dominou no meio da marcação, tocou para Rodriguinho, recebeu de volta, anotou o sétimo gol dele na Copa do Nordeste e se isolou na artilharia do regional: 3x0.

Cabia mais e o Bahia não economizou. Aos 24 minutos, Rossi marcou o dele. Thaciano roubou a redonda e a entregou para o atacante, que cortou para dentro, tirou do goleiro e deu números finais ao confronto das quartas de final: 4x0.

PRÓXIMO JOGO

O time principal do Bahia, treinado por Dado Cavalcanti, volta a entrar em campo na quarta-feira (21), quando estreia na Copa Sul-Americana, contra o Montevideo City Torque, às 21h30, no estádio Centenário, em Montevideo, no Uruguai. Antes, no domingo (18), a equipe de aspirantes, comandada por Cláudio Prates, enfrenta o Bahia de Feira, pelo Campeonato Baiano. A bola rola às 16h, em Pituaçu.

FICHA TÉCNICA

Bahia 4x0 CRB - Quartas de final da Copa do Nordeste

Bahia: Douglas, Nino Paraíba (João Pedro), Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia (Juninho Capixaba); Patrick (Lucas Araújo), Thaciano e Daniel (Matheus Galdezani); Rossi, Gilberto e Rodriguinho (Óscar Ruíz). Técnico: Dado Cavalcanti.

CRB: Diogo Silva, Reginaldo, Gum, Diego Ivo (Matheus Stockl) e Guilherme Romão; Claudinei, Clayson (Ewandro), Carlos Jatobá (Hyuri) e Diego Torres; Luidy (Jiménez) e Lucão do Break (Régis Tosatti). Técnico: Roberto Fernandes.



Estádio: Pituaçu, em Salvador

Gol: Matheus Bahia, aos 13 minutos, e Thaciano, aos 42, do 1º tempo; Gilberto, aos 12 minutos, e Rossi, aos 24, do 2º tempo.

Cartão amarelo: Matheus Galdezani

Arbitragem: Antonio Dib Moraes de Sousa, axiliado por Márcio Iglésias Araújo Silva e Alisson Lima Damasceno (Trio do Piauí).