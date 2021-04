Bahia goleia o Guabirá e assume liderança na Copa Sul-Americana

Não foi uma atuação de encher os olhos, mas o Bahia passou com facilidade pelo Guabirá e assumiu a liderança do grupo B da Copa Sul-Americana. Na noite desta terça-feira (27), o tricolor bateu o time boliviano por 5x0, no estádio de Pituaçu, pela segunda rodada do torneio internacional.

O triunfo tricolor foi construído ainda no primeiro tempo. Alesson e Juninho colocaram o Esquadrão em vantagem. Na segunda etapa, Marcelo Ryan marcou duas vezes, e Alesson anotou mais um e deu números finais ao confronto.

A vitória deixou o Bahia na liderança da chave, com quatro pontos, superando o Independiente, que tem três. O time argentino entra em campo nesta quarta-feira (28), quando recebe o City Torque, em Avellaneda.

O próximo compromisso do Bahia pela Sul-Americana será na terça-feira (4), quando recebe o Independiente, em Pituaçu. Antes, o time baiano encara o Ceará, neste sábado (1º), no mesmo Pituaçu, pelo jogo de ida da final da Copa do Nordeste.

Teixeira brilha

De olho na final da Copa do Nordeste, o técnico Dado Cavalcanti colocou um Bahia bem diferente em campo. Renan Gudes, Juninho, Galdezani, Alesson, Oscar Ruiz e Thonny Anderson ganharam vaga na equipe titular. Apesar das mexidas, o tricolor não teve dificuldade diante dos bolivianos.

Com apenas sete minutos, Thonny Anderson fez a jogada individual e cruzou rasteiro para Alesson completar para as redes e colocar o Bahia em vantagem.

Superior tecnicamente, o Esquadrão conseguia chegar trocando passes na zona intermediária da defesa do Guabirá, mas tinha muita dificuldade a partir do último terço do campo. O tricolor controlava o jogo e praticamente não corria risco. Mas bastou um vacilo para quase colocar a vantagem por água abaixo.

Em um dos raros lances de ataque do Guabirá, Mina foi lançado, ganhou de Luiz Otávio na corrida e foi derrubado pelo zagueiro tricolor. Pênalti que Vogliotti bateu, mas o goleiro Matheus Teixeira brilhou mais uma vez e defendeu, aos 24 minutos.

Após o susto o Bahia seguiu com maior domínio do jogo. Aos 32 minutos, Alesson recebeu dentro da área, mas teve o chute bloqueado. No rebote, ele tocou para Thonny Anderson que girou batendo, mas a bola cobriu a meta.

Se não estava acertando por baixo, o Bahia decidiu experimentar por cima. Aos 39 minutos, Matheus Galdezani cobrou falta na área e Juninho subiu mais que toda defesa boliviana para testar forte e anotar o segundo do Bahia no jogo.

O tricolor ainda poderia ter ido para o intervalo com vantagem maior, mas Thaciano não conseguiu aproveitar o cruzamento de Matheus Bahia e perdeu um gol incrível.

Virou passeio

O Bahia voltou para o segundo tempo com o mesmo time e o cenário do jogo também não se alterou. A qualidade técnica fazia o tricolor ser melhor na partida. As poucas tentativas de ataque do Guabirá se resumiam a jogar a bola no atacante Mina, que tentava usar o corpo para ganhar as disputas.

Aos 11 minutos o Guabirá teve uma grande chance quando Mina achou Peredo livre do lado direito. Sozinho, o meia pegou mal na bola e mandou para fora.

Dado aproveitou a vantagem para fazer mudanças. Daniel e Marcelo Ryan foram para o jogo nos lugares de Thaciano e Thonny Anderson. A mudança deu certo. Aos 21 minutos, Alesson fez a jogada pela direita e cruzou para Marcelo, livre, mandar de cabeça e ampliar o placar: Bahia 3x0.

O quarto veio logo na sequência. Seis minutos depois foi a vez de Renan Guedes construir a jogada e cruzar para Marcelo. O garoto pegou de primeira para fazer mais um para o tricolor.

A situação Guabirá ficou ainda mais complicada aos 30 minutos. O zagueiro Jefferson Ibáñez deu entrada dura em Juninho Capixaba e foi expulso. Se com igualdade numérica já estava fácil, com um a mais ficou ainda melhor. Alesson recebeu de Marcelo, passou pelo goleiro e fez o quinto do Esquadrão.

Já aos 43, Oscar Ruiz teve a chance de fazer o sexto, mas o chute explodiu no travessão. Não fez falta e o tricolor esperou apenas o apito final para comemorar o triunfo em casa.