Bahia identifica torcedor que cometeu injúria contra o lateral Luiz Henrique

O torcedor do Bahia acusado de cometer injúria racial contra o lateral Luiz Henrique, durante o empate do tricolor com o CSA, na noite desta quarta-feira (16), foi identificado pelo Esquadrão.

No vídeo, que foi publicado nas redes sociais da página 'Bahia Mil Grau', o torcedor aparece fazendo piadas com o cabelo do jogador no momento em que os atletas estão no aquecimento. Logo após a divulgação, muitos torcedores condenaram a atitude.

"Que cabelo feio da desgraça. É você mesmo, que cabelo feio. Corta esse cabelo direito", diz o torcedor em direção a Luiz Henrique. Aos risos, uma outra pessoa grava o momento do constrangimento.

Através da assessoria, o Bahia disse que vai conversar com Luiz Henrique para saber se o atleta deseja registrar ocorrência e seguir com o processo na esfera criminal. Ainda de acordo com o tricolor, até o momento nem clube nem jogador foram procurados pelo torcedor.

Em nota depois do jogo, o Bahia informou que pediu à Arena Fonte imagens da partida para ajudar na identificação do acusado. Além disso, o clube iria checar na a lista de torcedores aptos para a partida, já que apenas sócios do clube tiveram acesso ao jogo.



Além da esfera criminal, o torcedor vai ser investigado pelo Conselho Deliberativo do Bahia. Ele vai ser denunciado ao Conselho de Ética por proferir injúrias. A punição para o caso vai desde advertência até a exclusão do quadro de sócios do clube.

A página Bahia Mil Grau, responsável por divulgar o conteúdo, emitiu nota lamentando o episódio. O perfil afirmou que o administrador responsável pela publicação será desligado.

Até mesmo o Vitória deixou a rivalidade de lado para prestar apoio ao jogador tricolor. Em nota divulgada nas redes sociais, o rubro-negro lamentou o episódio.

"O Esporte Clube Vitória se solidariza com o atleta Luiz Henrique e com o Esporte Clube Bahia, e faz questão de afirmar seu posicionamento repudiando esse triste caso de racismo em nossa sociedade. O preconceito dói, machuca e limita. Somos baianos, donos da população mais negra fora da África, e jamais aceitaremos calados a injúria contra a cor do nosso povo!", escreveu o Leão.