Bahia identifica variante peruana do coronavírus em circulação no estado

O Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen-Ba) identificou mais uma cepa do coronavírus no estado, desta vez, a linhagem peruana C.14, que foi trazida por um viajante que chegou em Salvador de navio, em fevereiro.



De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, o Lacen-Ba já identificou 13 diferentes linhagens do vírus em cerca de 1 ano, provavelmente vinculadas a múltiplos eventos de importações ocorridas simultaneamente e que justificam o alto número de infecções registradas no estado.



Os estudos indicam que o número de linhagens circulantes mudou com o tempo desde a identificação da linhagem B.1.1.162, a primeira confirmada por testes de sequenciamento genético em fevereiro de 2020, com a primeira introdução de casos importados da Europa.



Em janeiro de 2021 foram também detectadas no estado as novas variantes do SARS-CoV2 recentemente identificadas no Brasil, sendo elas a variante P.1 e P.2 isoladas pela primeira vez no Norte e no Sudeste do país.



Mais recentemente o Lacen confirmou a transmissão comunitária no estado da variante B.1.1.7 do SARS-CoV-2, cepa do coronavírus detectada no Reino Unido.



“Os estudos foram realizados em genomas completos do Sars Cov 2 de 112 amostras de diversas regiões geográficas da Bahia, provenientes de indivíduos com sintomas clínicos característicos, como dificuldade de respirar, muito cansaço, SRAG e pneumonia”, explica Arabela Leal, diretora do Lacen-Ba.