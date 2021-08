Bahia inicia testes de câmeras acopladas em fardas de policiais

Pelo menos quatro marcas de câmeras para serem utilizadas em fardas de policiais começarão a ser testadas pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP), nesta semana. A medida acontece após estudo e visita técnica realizados pela Superintendência de Gestão Tecnológica e Organizacional (SGTO).

Segundo a pasta, os equipamentos filmarão abordagens, flagrantes e situações de confrontos envolvendo guarnições. Alguns estados, entre eles São Paulo, já utilizam a ferramenta.

"Durante a reunião do Colégio de Secretários de Segurança Pública, em Goiânia, defendi o uso do equipamento. Ele vai proteger os policiais, mostrando as dificuldades enfrentadas", destacou o secretário Ricardo Mandarino.

O chefe da SSP acrescentou que as câmeras protegerão também os cidadãos que sofrem com abuso de poder, racismo, homofobia, entre outros delitos praticados por uma parcela mínima de servidores públicos.

"Temos sempre que evoluir. Os resultados alcançados por outros estados mostram que esse é um caminho. Queremos tornar a polícia baiana ainda mais cidadã", completou o secretário, em nota da SSP.

Após os testes com as câmeras, as empresas que comercializam esse tipo de equipamento serão convidadas para uma audiência pública, onde detalhes poderão ser esclarecidos, como conta o superintendente da SGTO, coronel Marcos Oliveira.

"Depois da audiência pública e com as autorizações do governador e do secretário, daremos início ao processo de licitação", completou o oficial. Com informações da SSP.