Bahia inicia venda de ingressos para confronto com o Londrina

O Bahia iniciou a venda de ingressos para o confronto com o Londrina, marcado para a próxima terça-feira (3), às 19h, na Fonte Nova, pela 6ª rodada da Série B.

Depois de um dia de comercialização exclusiva para os sócios do clube, a partir deste sábado (30), o público geral pode garantir presença no duelo. As vendas começam a partir das 10h, no site da Arena Fonte Nova e na Bilheteria Sul do estádio, próximo ao Dique do Tororó.

Outros pontos físicos disponíveis para os tricolores são as lojas Turma Tricolor, localizadas no Multishop Boca do Rio e no Shopping Piedade, e a Mascote Tricolor, no Caminho de Areia.

O valor do ingresso varia entre R$ 30 (cadeira, meia) e R$ 160 (Lounge Gamer, inteira). Sócios do Bahia têm desconto de 50%. Vale lembrar que para entrar no estádio o torcedor precisa comprovar o que está com esquema vacinal completo contra a covid-19.

A exceção fica por conta de adolescentes de 12 a 17 anos, que podem comparecer ao estádio somente com uma dose da vacina. A comprovação da vacinação também é exigida para crianças a partir de cinco anos.

Confira o escalonamento de venda:

SÁBADO (30)

Internet – A partir das 10h (público geral)

Fonte Nova – 10h às 16h (Bilheteria Sul/Dique)

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 19h

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 18h

Mascote Tricolor/Caminho de Areia – 8h às 19h

DOMINGO (1º)

Internet – 24h

Fonte Nova – 10h às 16h (Bilheteria Sul/Dique)

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 14h

Mascote Tricolor/Caminho de Areia – 8h às 14h

SEGUNDA-FEIRA (2)

Internet – 24h

Fonte Nova – 10h às 16h (Bilheteria Sul/Dique)

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 20h

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 19h

Mascote Tricolor/Caminho de Areia – 8h às 19h

TERÇA-FEIRA (3)

Internet – Até 19h

Fonte Nova – A partir das 10h (Bilheteria Sul/Dique)

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 19h

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 19h

Mascote Tricolor/Caminho de Areia – 8h às 19h