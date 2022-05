Bahia inicia venda de ingressos para duelo com o Criciúma

O Bahia iniciou a venda de ingressos para o confronto com o Criciúma, neste sábado (4), às 16h30, na Fonte Nova, pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Nesta terça-feira (31), a comercialização é exclusiva para os sócios do tricolor. As vendas acontecem apenas no site da Fonte Nova. A partir de quarta-feira (1º),toda a torcida poderá garantir os bilhetes.

Os ingressos custam entre R$ 25 (meia no setor cadeira superior) e R$ 160 (setor Lounge). Sócios do Bahia sem acesso garantido têm 50% de desconto.

Além do site da Fonte Nova, as vendas acontecem na Bilheteria Sul do estádio, próximo ao Dique do Tororó e nas lojas Turma Tricolor, localizadas no Multishop Boca do Rio e no Shopping Piedade, e a Mascote Tricolor, no Caminho de Areia.