Bahia iniciará temporada 2023 jogando no estádio de Pituaçu

A largada do Bahia na temporada 2023 será no estádio de Pituaçu. O Esquadrão mudará o seu mando de campo temporariamente por causa de eventos que estão agendados para a Fonte Nova em janeiro. A alteração já foi oficializada pela Federação Bahiana de Futebol (FBF).

Até o momento, duas partidas do Bahia têm o estádio de Pituaçu como mando de campo: a estreia no Campeonato Baiano, contra a Juazeirense, no dia 11 de janeiro, e o duelo contra o Atlético de Alagoinhas, no dia 18 do mesmo mês, pela terceira rodada do estadual.

Os jogos seguintes do tricolor em casa constam com mando de campo a definir na tabela oficial disponível no site da FBF.

O Bahia continua em pré-temporada no CT Evaristo de Macedo. No próximo ano, além do Campeonato Baiano, a equipe disputará Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série A do Brasileiro.