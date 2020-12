Bahia inscreve três novos jogadores na Copa Sul-Americana

O Bahia atualizou sua lista de inscritos na Copa Sul-Americana com mais três jogadores antes das quartas de final contra o Defensa y Justicia. São eles: o goleiro Vinícius Fávero, o zagueiro Everson e o atacante Ronaldo.

Vinícius tem 18 anos e passou pela base do Cruzeiro. Com ele, o tricolor tem agora cinco goleiros na relação. A entrada acontece após o titular Douglas ter machucado a coxa esquerda durante a derrota para o Ceará por 2x0, sábado (5), pelo Brasileirão.

Como Mateus Claus passou duas semanas afastado dos treinos para se recuperar de covid-19, também está fora da preparação ideal. Os outros goleiros inscritos são Anderson, provável titular no jogo de ida, quarta-feira (9), na Fonte Nova, e Matheus Teixeira.

Everson, de 23 anos, retornou ao clube após empréstimos ao Portimonense, no ano passado, e Paraná neste ano. Com as lesões de Lucas Fonseca e Anderson Martins e a saída de Wanderson para o Fortaleza, ele passou de fora dos planos a reserva imediato da dupla titular, Ernando e Juninho. Vai vestir a camisa 15 na competição continental.

Já o atacante Ronaldo completa 20 anos hoje e é novo no clube. Foi contratado do São Caetano no fim de novembro e anunciado como reforço para o time de aspirantes, cujo projeto será retomado no ano que vem. Pela sua antiga equipe ele disputou a Série D e o Campeonato Paulista A2 no elenco profissional.