Bahia intensifica vacinação contra o sarampo; veja quem deve tomar

A Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) anunciou que fará uma ação para intensificar a aplicação de doses da vacina contra o sarampo em todo o estado. Além de iniciar o cronograma vacinal da população alvo, quem está em atraso também deve regularizar sua situação.

A ação acontece por meio do Programa de Imunização. Devem receber a primeira dose da vacina tríplice viral, contra sarampo, rubéola e coqueluche, crianças de 1 ano. Já a segunda dose será aplicada em crianças de 1 ano e 3 meses.

Pessoas até 29 anos que não foram vacinadas na infância também devem receber as 2 doses da vacina, com intervalo de 30 dias. Já o público entre 30 e 59 anos e que também não receberam o imunizante na época indicada, recebem apenas uma dose.

O sanitarista Ramon Saavedra, da diretoria de Vigilância Epidemiológica da Sesab, recomenda que as pessoas verifiquem a situação vacinal antes de buscar tomar a dose. “É necessário que as pessoas nessa situação compareçam ao posto de saúde mais próximo, munidas de um documento oficial com foto e a carteira de vacinação”, afirma.

Segundo Saavedra, a vacina é “o único mecanismo de prevenção da doença, e que necessário evitar a reintrodução do sarampo no estado”.