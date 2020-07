Bahia irá receber doação de 275 mil litros de combustível para abastecer ambulâncias

A Bahia receberá uma doação de 275 mil litros de gasolina e diesel da Petrobras, ao longo de três meses, para auxiliar no combate à pandemia da covid-19. O combustível será utilizado para abastecer ambulâncias, veículos de transporte de equipes médicas, além de geradores dos hospitais e outras unidades de saúde mantidas pelo Governo do Estado e que estão recebendo pacientes do novo coronavírus. A primeira remessa chega nesta sexta-feira (17), com 20 mil litros, e será distribuída pela Secretaria da Saúde (Sesab).

A doação vai chegar em parcela durante um período de três meses, totalizando 275 mil litros de combustível para abastecer todas as regiões do estado. "É um reforço importante e que vai nos auxiliar no transporte de profissionais de saúde que estão atuando na linha de frente contra a Covid-19, de insumos e também de pacientes. Vai possibilitar ainda a manutenção dos hospitais e as unidades de retaguarda com o suporte dos geradores", afirma o secretário da Saúde do Etsado, Fábio Vilas-Boas.

O diretor de serviços da Secretaria da Administração (Saeb), Raul Celuque, explica que, a princípio, foi solicitado que o estado fizesse a armazenagem do combustível doado. Porém, como o modelo de abastecimento estadual é realizado por intermédio de uma rede de postos credenciados, a Petrobras disponibilizou o Posto Escola, localizado no Stiep, para armazenagem do combustível doado.

"Nós encaminhamos um ofício para a Petrobras com a análise de nosso consumo dos veículos de transporte e geradores dos hospitais públicos que atuaram na pandemia nos meses de março, abril e maio. Obtivemos uma média mensal de 104 mil litros de combustível. A Petrobras doará uma quantidade que cobre boa parte dessa demanda, o que é um auxílio muito bem-vindo", diz Celuque.

No total, a Petrobras doará mais de 3 milhões de litros de combustíveis para todos os estados do Brasil. A doação terá importância estratégica no enfrentamento da pandemia, visando garantir uma logística eficiente no transporte de profissionais de saúde, insumos e pacientes, bem como a manutenção dos hospitais de campanha nos estados. A BR Distribuidora será responsável pela logística da entrega em todo o país.

“A Petrobras tem concentrado seus esforços, desde o início da pandemia, em ajudar a sociedade brasileira a atravessar esse momento. Acreditamos que a doação de combustível ajudará os estados na locomoção de pacientes e equipes de saúde, e na geração de energia para os hospitais de campanha”, destaca a gerente executiva de Responsabilidade Social da Petrobras, Olinta Cardoso.