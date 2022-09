Bahia leva dois gols do Operário, mas arranca o empate aos 45 do 2º tempo

No reencontro com a torcida após dois jogos fora de casa, o Bahia decepcionou e voltou a tropeçar pela Série B. Diante de mais de 39 mil torcedores, o Esquadrão não passou de um empate por 2x2 com o Operário, na Fonte Nova. O tricolor saiu perdendo por 2x0, teve dois gols anulados, mas conseguiu impedir a derrota.

Reina e Júnior Brandão colocaram o time paranaense em vantagem, enquanto Goulart balançou as redes para o tricolor ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Dirceu, contra, deixou tudo igual aos 45 minutos. O gol, no entanto, foi creditado para o zagueiro Ignácio. O empate por 2x2 fez o time baiano perder o 100% de aproveitamento em casa no segundo turno.

O Bahia chegou aos 52 pontos e caiu para a terceira colocação da Série B. A distância para o Londrina, 5º colocado, é de sete pontos.

Restando apenas mais sete jogos para o fim do Brasileirão, o Bahia corre para confirmar o acesso. A equipe tem agora dois jogos fora de casa contra Chapecoense e Novorizontino, respectivamente. O Esquadrão ainda não venceu como visitante no returno.

SUSTO DO FANTASMA

O técnico Enderson Moreira surpreendeu e escalou Marco Antônio ao lado de Jacaré e Davó no ataque. Na lateral esquerda, Luiz Henrique retomou a condição de titular e mandou o volante Rezende - que estava atuando improvisado -, para o banco.

O Esquadrão assumiu a responsabilidade por jogar em casa e começou a partida buscando o ataque. Com mais posse de bola, o tricolor pressionava o adversário com toques rápidos na entrada da área. Em chutes de fora da área, Vitor Jacaré e Davó levaram perigo.

Aos 11 minutos o Bahia balançou as redes. Ricardo Goulart aproveitou a falha da defesa após cruzamento e bateu forte para vencer Vanderlei. Mas o VAR entrou em ação e flagrou impedimento de Jacaré no início do lance, anulando o gol tricolor.

O Bahia continuou rondando a área do Operário, mas na primeira chegada o time paranaense frustrou a torcida na Fonte Nova e chegou ao gol. Aos 20 minutos, Júnior Brandão fez linda tabela com Pavani, que achou Reina livre do lado esquerdo do ataque. O colombiano invadiu a área e chutou sem chances para Mateus Claus.

O Bahia sentiu o golpe. Apenas dois minutos depois, o Operário fez nova jogada em cima do lateral Marcinho. Pavani deixou o jogador tricolor na saudade e cruzou para Júnior Brandão. Livre dentro da área, o atacante pegou de primeira e fez 2x0 para o Fantasma.

A desvantagem deixou o Esquadrão atordoado e os papéis se inverteram. O Operário foi quem passou a controlar a partida, enquanto o Bahia tinha muita dificuldade para reagir. O terceiro gol paranaense só não saiu porque o chute de Júnior Brandão explodiu na trave.

Quando o Bahia conseguiu aparecer no ataque, o gol saiu. Na cobrança de escanteio, Davó ajeitou de cabeça e Ricardo Goulart, também pelo alto, reduziu o prejuízo, aos 42 minutos da primeira etapa.

A torcida, que vaiava, voltou a apoiar e o Bahia conseguiu mais um gol, no chute de fora da área de Marco Antônio. Mas a bola desviou em Ricardo Goulart e mais um impedimento foi marcado pela arbitragem.



REAÇÃO NO FIM

O Bahia voltou do intervalo com André no lugar de Marcinho. Na primeira participação, o lateral por muito pouco não deu uma assistência. O cruzamento rasteiro encontrou Goulart, mas o chute do meia-atacante explodiu no travessão.

Depois de um início em que esboçou apertar o Operário, o Bahia diminuiu o ritmo, mesmo se mantendo presente no campo ofensivo. Para tentar colocar velocidade no jogo, Enderson Moreira colocou Copete no lugar de Marco Antônio. O colombiano ocupou a ponta direita, enquanto Jacaré migrou para o lado esquerdo.

O Esquadrão, no entanto, seguiu com as mesmas dificuldades na criação. Enquanto isso, o Operário era quem criava as melhores chances e parecia cada vez mais perto do terceiro.

Em uma última cartada, Enderson colocou Rodallega, Patrick Verhon e Caio Vidal em campo. O treinador ouviu vaias das arquibancadas quando sacou o argentino Lucas Mugni. Mais uma vez as mudanças não surtiram efeito e o Bahia ficou encaixotado na marcação do Fantasma.



O jeito para o Bahia foi contar com a ajuda do adversário. Aos 45 minutos do segundo tempo, Ignácio cabeceou após escanteio, a bola desviou em Dirceu e foi contra o patrimônio, deixando tudo igual na Fonte Nova e impedindo a derrota do Esquadrão em casa. Na súmula, o árbitro creditou o gol ao zagueiro tricolor.



FICHA TÉCNICA

Bahia 2x2 Operário - Série B do Brasileirão (31ª rodada)

Bahia: Mateus Claus, Marcinho (André), Ignácio, Gabriel Xavier e Luiz Henrique (Caio Vidal), Patrick, Mugni (Patrick Verhon) e Ricardo Goulart; Jacaré, Matheus Davó (Rodallega) e Marco Antônio. Técnico: Enderson Moreira

Operário: Vanderlei, Arnaldo, Dirceu, Gustavo Alcino (Lucas Souza) e Fabiano; Rafael Chorão, Fernando Neto, Giovanni Pavani (Getterson) e Reina (Tomas Bastos); Paulo Victor (Lucas Mendes) e Júnior Brandão (Felipe Garcia). Técnico: Matheus Costa.

Local: Fonte Nova

Gols: Reina, aos 20, Júnior Brandão, aos, 22, Ricardo Goulart, aos 42 minutos do 1º tempo, e Ignácio, aos 45 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Pauclo Victor (Operário)

Cartão vermelho: Rodallega ( Bahia)

Público: 39.352 pagantes

Renda: R$ 960.930,00

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique (CE), auxiliado por Renan Aguiar da Costa (CE) e Vanessa Santos Azevedo (SE)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP)