Bahia levou apenas dois gols com Juninho em campo

Depois de um final de semana recheado de desfalques, o técnico Roger Machado contará com retornos de alguns jogadores para o jogo contra o Goiás domingo (18), às 16h, na Fonte Nova, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois reforços já confirmados são peças importantes no esquema do treinador tricolor: o zagueiro Juninho e o atacante Artur. Os dois não jogaram contra o Palmeiras no fim de semana por força contratual - ambos pertencem ao alviverde paulista.

Juninho chegou há pouco tempo, mas logo se tornou peça de confiança para Roger Machado. No Bahia há pouco mais de um mês, o zagueiro só não esteve em campo na partida contra o Palmeiras. De resto, entrou em todos os jogos possíveis, e o Bahia sofreu gol em apenas duas das seis partidas que o defensor canhoto estava em campo: contra Santos e Grêmio - nas duas ocasiões o tricolor saiu derrotado por 1x0.

Além de Juninho e Artur, outro que pertence ao Palmeiras e pode voltar à relação é o meia Guerra. O venezuelano sofreu um estiramento no joelho na partida contra o Santos, primeira no Brasileirão após a pausa para a Copa América, e estava fora desde então. Roger ainda tem os retornos de Elton, recuperado de lesão, e Fernandão, que estava suspenso após levar cartão vermelho contra o Flamengo.

Artur e Juninho são titulares do time de Roger Machado (Fotos: Felipe Oliveira/EC Bahia)

No total, cinco jogadores voltam à disposição do treinador para o próximo compromisso. A contagem não leva em consideração o lateral João Pedro, novo reforço que ainda não foi relacionado para nenhum jogo desde que chegou por empréstimo do Porto, de Portugal.

É inegável que Artur e Juninho são as peças mais importantes para o treinador do Bahia entre os citados. Os dois são titulares e têm impacto direto nas ações defensivas e ofensivas do Esquadrão. Dono da camisa 98, Artur é a válvula de escape aos contra-ataques propostos pelo esquema do Bahia. Ele também é garçom do time na temporada com nove passes para gol e vice-artilheiro do tricolor na Série A com três gols anotados.

Artur reconhece o bom momento e sabe que sua forma de jogar encaixa no modo que o Bahia vem se propondo a disputar as partidas.

“Por ser pequeno eu tinha que ser veloz. Por ser pequeno também tinha que ter muita força de vontade. Essa é uma das minhas características, o contra-ataque. Fico feliz por estar ajudando a equipe com contra-ataques”, apontou o garçom em entrevista no Fazendão.

Todavia, nem tudo são flores para Roger Machado. Nino Paraíba não treinou nos últimos dois dias devido a dor na coxa. A contusão do lateral titular abre espaço para a estreia de João Pedro, que está regularizado. A suspensão de Gregore deve ser a deixa para Ronaldo fazer sua primeira peleja como titular no meio-campo. Ao seu lado, Flávio e Giovanni devem seguir formando o tripé no setor.

Contundidos há mais tempo, Rogério, Iago e Ernando completam a lista que pode chegar ao final de semana com cinco nomes ao todo. Com 20 pontos somados, o Bahia está na 10ª posição do Campeonato Brasileiro. O Goiás está três pontos e posições atrás do tricolor: tem 17 pontos, na 13ª colocação.

*Com supervisão do subeditor Miro Palma.