Bahia libera zagueiro após falecimento da mãe por complicações de covid

O Brasileirão, que será disputado a partir do próximo fim de semana, começa a entrar no horizonte do Bahia, mas o foco no momento ainda é a Copa Sul-Americana. O tricolor define sua vida no torneio continental na quarta-feira (26), diante do Montevideo City Torque, em Pituaçu, às 19h15. A partida é válida pela sexta e última rodada do grupo B, na qual o Bahia está em terceiro lugar.

O tricolor treinou no CT Evaristo de Macedo neste domingo (22). O volante Jonas e o lateral direito Renan Guedes já se recuperaram de lesão e participaram do treinamento, com atividades física e técnica especiais para eles. O lateral, que foi integrado ao elenco principal para a disputa da final da Copa do Nordeste na ausência do suspenso Nino Paraíba, também participou da parte final do treino tático promovido por Dado Cavalcanti.

Apesar do retorno da dupla, o Bahia também teve ausências. Uma delas foi a do goleiro Matheus Teixeira, que segue tratando uma lesão na coxa direita. Já o zagueiro Juninho foi liberado pelo clube após o falecimento da mãe, vítima de covid-19. Fátima Nazário de Siqueira morreu na madrugada deste domingo, por complicações da doença - o Bahia fez uma homenagem em suas redes sociais.

A situação tricolor na Sul-Americana é muito complicada. Com oito pontos, tem três a menos do que o líder Independiente. Para se classificar para a próxima fase, o Bahia precisa vencer o seu jogo diante do segundo colocado do grupo e torcer por uma derrota do time argentino, que receberá o boliviano Guabirá, lanterna da chave que não pontuou após cinco rodadas. Só o líder avança para as oitavas de final.