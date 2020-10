Bahia marca aos 46 do 2º tempo e vence Ba-Vi no Brasileiro sub-20

Deu Bahia no clássico Ba-Vi pelo Campeonato Brasileiro sub-20. Na tarde desta quarta-feira (14), o tricolor superou o rival ao marcar aos 46 minutos do segundo tempo e arrancar o triunfo por 1x0, no CT de Praia do Forte.

O gol do triunfo do Esquadrão foi marcado por Daniel, após cruzamento do lateral esquerdo Hélio Jr. O resultado deixa o Bahia com seis pontos em seis partidas pelo torneio. A equipe tricolor ultrapassa o próprio Vitória na tabela na tabela.

O Leão estacionou nos quatro pontos e ficou mais distante da zona de classificação para a próxima fase. Vale lembrar que o Vitória sofreu um surto de covid-19 no seu elenco sub-20 e teve alguns desfalques no clássico.

Na próxima rodada o Bahia visita o Grêmio, em Porto Alegre. Já o Vitória recebe o Sport, no Barradão.