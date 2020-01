Bahia marca aos 49 do 2º tempo e bate o Bahia de Feira no Baianão

A reedição da final do Campeonato Baiano do ano passado teve bem menos emoção do que o torcedor esperava, mas quem viu o duelo até o final foi premiado.

Na noite desta quarta-feira (29), o Bahia venceu o Bahia de Feira por 1x0 , na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, pela terceira rodada do estadual. O gol marcado por Caíque saiu apenas aos 49 minutos do 2º tempo e o resultado deixou o time com sete pontos, na liderança do campeonato. Já o Bahia de Feira continua com três pontos e aparece em sexto.

O Bahia volta aos gramados no próximo domingo (2), quando recebe o Jacuipense, no estádio de Pituaçu. Já o Tremendão faz o clássico com o Fluminense de Feira, no Joia da Princesa.

Diante de um piso pouco habitual, o Bahia mostrou que conseguiu se adaptar rápido ao gramado sintético da Arena Cajueiro. Tanto que foi o tricolor da capital quem começou criando as melhores chances da partida.

No chute de Gabriel Esteves, Jair se esticou todo e mandou para escanteio. Minutos depois, foi a vez de Gustavo mandar uma bomba e obrigar Jair a fazer grande intervenção.

Depois de um início tímido, o Bahia Feira começou a se soltar. A melhor chance do veio aos 30 minutos, quando Jarbas acertou cruzamento perfeito para Pedro Pires. O meia testou firme e a bola passou raspando o gol.

A resposta do Bahia veio em contra-ataque em que Gabriel Esteves ficou de cara com Jair, só que o zagueiro Paulo Paraíba fez o corte.

Antes do fim do primeiro tempo, os donos da casa tiveram outra boa chance. Na cobrança de escanteio, Menezes ajeitou para o meio da área e Capone chutou forte. O goleiro Matheus Claus fez ótima defesa e evitou o gol.

Caíque salva

O Bahia voltou para a segunda etapa com o mesmo time e teve a chance de inaugurar o placar. Mayk acertou lançamento e deixou Saldanha de cara. O camisa 9 tentou encobrir o goleiro e perdeu chance incrível. Depois, foi a vez de Arthur Rezende cobrar falta direta e também ficar no quase.

Aos 15 minutos, o Bahia de Feira foi forçado a fazer a primeira mudança. O goleiro Jair se machucou e deu lugar para André Zuba. Já o Bahia aproveitou a parada pra mudar o centroavante. Saiu e Saldanha e entrou Caíque.

O duelo caiu tecnicamente. As equipes não conseguiram criar e passaram a travar o jogo no meio-campo. Para tentar mudar o panorama, Dado promoveu mais uma alteração e colocou Alesson na vaga de Gabriel Esteves.

O Bahia só voltou a assustar aos 37 minutos. Depois da jogada pela esquerda, Alesson cruzou rasteiro para Gustavo. O camisa 7 pegou em cheio, forte, mas a bola explodiu no travessão.

O duelo caminhava para o empate, mas aos 49 minutos Caíque recebeu belo lançamento, invadiu a área e chutou no canto do goleiro André Zuba para garantir o triunfo.

Ficha técnica: Bahia de Feira 0x1 Bahia

Bahia de Feira | Jair (André Zuba), Jarbas, Menezes, Paulo Paraíba e Alex Cazumba; Capone, Diones, Guilherme Escuro e Pedro Pires (Marcone); Fabrício (Léo Porto) e Deon. Técnico: Barbosinha

Bahia | Matheus Claus, Willean Lepo, Ignácio e Anderson e Mayk; Edson, Ramon e Arthur Rezende; Gabriel Esteves (Alesson), Gustavo (Régis Tosatti) e Saldanha (Caíque) . Técnico: Dado Cavalcanti

Estádio | Arena Cajueiro Gol | Caíque, aos 49 minutos do 2ºtempo Cartão amarelo | Diones, Guilherme Escuro e Alex Cazumba; Caíque. Árbitro | Diego Pombo Lopez, auxiliado por Alessandro Matos e José Santos