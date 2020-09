Bahia marca no fim, bate Cruzeiro e vence 1ª no Brasileiro sub-20

O Bahia desencantou no Campeonato Brasileiro sub-20. Na tarde desta quarta-feira (30), o tricolor venceu o Cruzeiro, por 1x0, em duelo disputado em Minas Gerais, e conquistou o primeiro triunfo na competição.

O único gol da partida foi marcado pelo lateral Douglas Borel, aos 50 minutos do segundo tempo. Antes, o goleiro Fabrício pegou um pênalti e o Esquadrão chegou a ter dois jogadores expulsos.

O resultado deixou o Bahia com três pontos em três jogos. O próximo compromisso da equipe será no sábado (3), quando recebe o Athletico-PR, no CT de Praia do Forte.