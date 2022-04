Bahia Marina ganhará restaurante contemporâneo inspirado na Costa Amalfitana  

Lotti Cucina Italiana será inaugurado ainda em 2022 na Bahia Marina (Foto: Divulgação)

O Lotti Cucina Italiana será o mais novo restaurante da Bahia Marina, no Comércio, com inauguração prevista para 1º de novembro. O italiano contemporâneo, inspirado nas belezas e delícias da Costa Amalfitana, ficará ao lado do Soho e em frente ao Lafayette, e terá projeto sofisticado dos arquitetos Caio Bandeira e Tiago Martins, do escritório Architects + CO.

A novidade é mais uma empreitada dos empresários Murcio e Rodrigo Dias, que já trazem na bagagem as experiências bem-sucedidas do grupo Tokai; Guto Baiardi, à frente do Pereira, Lafayette e Farid; e Manuel Coelho, chef e proprietário do Sensi Gastronomia, em São Paulo.





Gabriel Almeida (Foto: Divulgação)

Expansão

Gabriel Almeida, referência nas áreas de qualidade de vida e emagrecimento saudável, escolheu 2022 para dar o pontapé num projeto de expansão do seu Núcleo GA. O médico baiano, que inaugurou quinta-feira (21) uma unidade em Petrolina, no interior pernambucano, tem projetos bastante ousados para os próximos 12 meses, com a chegada da sua equipe a pelo menos 5 capitais brasileiras. Com previsão de inauguração em agosto, o Núcleo GA de São Paulo, em plena Avenida Brasil, num casarão de 1.000 m² dos Jardins, será um dos destaques deste processo de crescimento. Na unidade, Gabriel contará com uma equipe multidisciplinar composta por 30 médicos, todos alunos seus, entre dermatologistas, médicos do esporte e cirurgiões plásticos.





Jovens talentos

Dando sequência a série de empreendedores que estão propondo novos contornos nos setores em que atuam, destacamos hoje mais quatro jovens que inspiram, transformam e lideram com equilíbrio, garra e criatividade. Confira:





Lukas LKZ Walter, influenciador gamer e Beyond Digital Sports (BDS)

Aos 23 anos, Lukas LKZ Walter comanda, ao lado de Waldo Sousa – dono do Grupo Packtus –, a Beyond Digital Sports (BDS), startup baiana inserida na indústria de entretenimento digital, que tem o objetivo de profissionalizar e democratizar os games no Brasil. Com este intuito, a empresa une oito vertentes de atuação: organização de torneios; promoção de shows; formação e gestão de influenciadores com orientações voltadas à saúde física e mental; apoio aos atletas e times para competições; loja de e-commerce e colabs; produção de conteúdos audiovisuais e mentorias direcionadas à capacitação de jovens em mais de 50 categorias profissionais do ecossistema gamer.

A principal motivação de Lukas é mudar a vida das pessoas enquanto se divertem. “Para mim, quanto maior for o impacto econômico e social, melhor; mas se isso não for legal, se isso não retroalimentar de forma a te mover cada vez mais, de nada adianta”, acredita o influenciador, que tem no sócio uma de suas inspirações. “Ele tem uma história gigantesca como executivo de grandes companhias, e tenho ele hoje como meu mentor pessoal”, revela

Matheus Medeiros – franqueado na Bahia da Track&Field

Matheus Medeiros tem 30 anos e vem de uma família de comerciantes, por isso, desde muito cedo, o varejo esteve presente no seu dia a dia. “O Natal sempre foi época de ajudar nas operações das lojas. Acredito que foi nesse período que aprendi a ter um olhar mais apurado aos detalhes, para a experiência do cliente”, pontua o franqueado na Bahia da Track&Field, maior varejista de bem-estar do país. O jovem é formado em administração na FGV, em São Paulo, morou um tempo fora e estudou em faculdade americana.

“Quando retornei a Salvador, meu primeiro cargo foi gerente de loja”, relata. “Posso garantir que nenhum desses cursos que fiz prepara para a linha de frente com o cliente. Foi uma experiência muito importante”, avalia o empresário, que hoje comanda 12 unidades da rede no estado. “Para esse ano, nosso grande projeto é a inauguração de uma flagship baiana da Track&Field no segundo semestre, aqui em Salvador. Será a maior loja fora de São Paulo. Além disso, temos a retomada das corridas e demais experiências esportivas com mais de oito mil atletas na Bahia, que voltaram com força total depois de dois anos parados”, antecipa.

Priscilla Diniz – CEO da Confeitaria Priscilla Diniz

A história de Priscilla Diniz com o universo dos doces começou com uma paixão de infância - o chocolate -, que a levou a explorar profissionalmente a arte da confeitaria, “e, pouco a pouco, ajudou a me tornar uma empresária que tem hoje o privilégio de trabalhar com um produto que, inegavelmente, desperta emoções, proporcionando felicidade às pessoas, ‘dos 8 aos 80 anos’, parodiando a Disney”, define.

Uma das mensagens que Priscilla sempre transmite à sua equipe - e que considera o maior diferencial da empresa - é tratar todos que visitam as lojas como convidados principais de uma celebração. “Estar na Confeitaria é uma festa e o nosso cliente é o protagonista”, explica. Com essa fórmula de sucesso bem elaborada, a empresária, de 40 anos, almeja para 2022 consolidar sua posição no segmento e iniciar estudos de expansão da marca com uma linha de produtos e serviços que alcancem novos perfis de consumidores. Hoje, além da matriz na Pituba, a confeitaria tem pontos de venda nos shoppings Barra, da Bahia, Parque (Lauro de Freitas), no Hiperideal do Canela e em Praia do Forte. A marca também está abrindo uma nova fábrica e mais uma loja na Avenida Orlando Gomes.





Ubiraci Mercês – CEO da Sanar

A principal motivação de Ubiraci Mercês, 35 anos, é “contribuir para a evolução da sociedade”. Nesse sentido, duas coisas fazem o CEO e cofundador da Sanar - a maior plataforma de educação e relacionamento com o médico do país - levantar-se da cama empolgado: “permitir que a tecnologia passe a ser braço direito e esquerdo do médico, democratizando a saúde, e desenvolver o potencial de realização das pessoas”, pontua.

Empreendedor e inquieto desde a adolescência, quando foi presidente do grêmio no Colégio Militar de Salvador, Bira ampliou seu potencial criativo na faculdade de Administração da Universidade Federal da Bahia, se tornando líder na Bahia do movimento Empresa Junior. Depois de trabalhar em São Paulo e Recife, em uma grande consultoria e em uma das maiores varejistas do país, voltou para Salvador e uniu-se aos três outros cofundadores da Sanar.

“O setor da saúde tem empresas com mais de 70 anos de existência, muito analógicas, cobrando muito caro e com um processo de distribuição de conteúdo ineficiente. Tivemos a ideia de começar algo mais digital, que entregava conteúdo diretamente na casa do profissional da saúde”, conta. “Nessa época, conheci a JusBrasil, uma empresa baiana com uma tecnologia fantástica, mas também um lugar cheio de vidro, com banda no meio do escritório e uma energia muito legal. Ela me inspirou muito a criar as bases da cultura e do design da Sanar”, revela.