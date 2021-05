Bahia mira liderança da Copa Sul-Americana em visita ao Guabirá

Após faturar o tetra da Copa do Nordeste, o Bahia volta a pensar na Sul-Americana. E pode terminar a 4ª rodada como líder do Grupo B. Para isso, precisa vencer o lanterna Guabirá, que ainda não somou pontos na competição. O duelo é nesta quinta-feira (13), às 19h15, no estádio Gilberto Parada, na cidade de Montero, na Bolívia.

A oportunidade de virar líder vem após o empate do Independiente com o City Torque, na terça-feira (11), por 1x1, no Uruguai. Com o resultado, o time argentino lidera com oito pontos.

O Bahia vem logo atrás, com cinco, mas tem melhor saldo de gols. Assim, um triunfo coloca o Esquadrão no topo. Um resultado que seria importante, já que o Independiente é o rival da rodada seguinte, na próxima terça-feira (18), na Argentina.

"A gente tem que entender o momento que o clube vive, de alegria, euforia. Mas sabemos que temos um jogo muito importante, que vale a liderança do grupo. É o objetivo que a gente vem buscando desde o primeiro dia em que entramos na competição. Temos que saber virar a chave para sair líderes", diz o zagueiro Juninho.

No primeiro encontro, o Bahia atropelou o Guabirá em Pituaçu, com goleada por 5x0. O oponente, aliás, é o “saco de pancadas” do Grupo B: perdeu para o City Torque por 4x0 e para o Independiente por 3x1. Com os resultados, os bolivianos aparecem como time com o pior saldo de gols na atual edição da Copa Sul-Americana: -11.

Mais uma derrota significa ao Guabirá o fim das chances matemáticas de classificação às oitavas de final - ainda que a realidade de uma vaga seja muito improvável. Contra o Bahia, a equipe do técnico Víctor Hugo Andrada tem o atacante Kevin Mina como dúvida, devido a um desgaste muscular.

Assim, a provável escalação tem: Said Mustafa, Jefferson Ibáñez, Carlos Chore e Nelson Amarilla; Heber Leaños, Fran Supayabe, Enrique Hurtado e Alan Mercado; Gustavo Peredo, Federico Domínguez e Juan Vogliotti.

Pelo lado tricolor, o técnico Dado Cavalcanti terá o atacante Rossi à disposição pela primeira vez na Sul-Americana. O jogador já cumpriu todo o período de suspensão após ser punido pela expulsão contra o Defensa y Justicia, no ano passado, e está apto a entrar em campo.

Suspensos na Copa do Nordeste, Nino e Patrick também voltam a ficar disponíveis, assim como o atacante Maycon Douglas, que não pôde atuar na competição regional.

Na última quarta-feira (12), o elenco encerrou a preparação com um treinamento no estádio Ramon Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra.

O Bahia deve ter: Matheus Teixeira, Nino Paraíba (Renan Guedes), Conti, Juninho e Matheus Bahia; Patrick, Thaciano e Daniel; Rossi, Gilberto e Rodriguinho.