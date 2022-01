Bahia não completa uma temporada com um único treinador desde 2007

Guto Ferreira já foi confirmado como o comandante do Bahia em 2022. Terá como principal missão retornar à Série A, algo que conseguiu fazer em sua primeira passagem pelo Esquadrão, em 2016. Também tentará o bicampeonato consecutivo da Copa do Nordeste, além das disputas do Baianão e Copa do Brasil. E, além de todos esses objetivos, o técnico terá um tabu a quebrar.

Há 14 anos, um treinador não consegue começar e terminar uma temporada no Bahia. O último a atingir o feito foi Arturzinho, em 2007. Contratado em dezembro de 2006, ele comandou o tricolor na campanha de acesso à Série B no ano seguinte. No fim de 2007, não chegou a um acordo com a diretoria sobre as condições financeiras para a permanência e deixou o time.

Ao todo, o técnico esteve à frente da equipe em 66 jogos, vencendo 37, empatando 20 e perdendo nove, com um aproveitamento geral de 66%. Desde então, ninguém conseguiu ficar uma temporada completa no Bahia.

Quem chegou mais perto disso foi Roger Machado. Ele passou até mais tempo no cargo do que Arturzinho, pois completou um ano e cinco meses no comando da equipe. Mas o período foi entre 2019 e 2020. Portanto, apesar da longevidade, o clube teve mais de um técnico naquelas temporadas, e o tabu não foi quebrado.

Roger chegou em abril de 2019, para substituir Enderson Moreira. Na época, o tricolor já estava na final do Baianão e conquistou o título. Faturou o mesmo troféu mais uma vez no ano seguinte, antes dele acabar demitido em setembro de 2020, durante o Brasileirão. Ao todo, comandou o time em 74 jogos, com 30 vitórias, 22 empates e 22 derrotas, aproveitamento de 50%.

Troca-troca

Ao todo, após a saída de Arturzinho e chegada de Paulo Comelli, em 2008, foram 36 trocas de treinadores, levando em conta somente os efetivados pelo clube. O que dá uma média de quase 2,6 técnicos por ano.

Nesse período, a temporada que teve o maior número de comandantes foi 2011, quando cinco passaram pelo clube. O ano começou com Rogério Lourenço e, em seguida, chegaram Chiquinho de Assis, Vagner Benazzi, René Simões e Joel Santana, contratado em setembro.

Nos últimos dois anos, a troca tem sido menor. Após os quatro técnicos de 2017 (Guto Ferreira, Jorginho, Preto Casagrande e Paulo Cézar Carpegiani), o Esquadrão tem mudado de treinador uma ou duas vezes ao ano.

Em 2018, foram o próprio Guto Ferreira e Enderson Moreira. O último começou a temporada 2019 e foi demitido em março daquele ano, dando lugar a Roger Machado. Que ficou até setembro de 2020, até chegar Mano Menezes.

O gaúcho ficou pouco mais de três meses e deixou o clube em dezembro. Em seguida, Dado Cavalcanti foi efetivado para o resto da temporada – que só terminou em fevereiro de 2021. A passagem de Dado seguiu até agosto, quando Diego Dabove foi contratado. E, logo após a demissão do argentino, em outubro, Guto voltava ao Bahia para sua terceira passagem.

Confira a lista de treinadores do Bahia desde Arturzinho em 2007:

2008

Paulo Comelli

Arturzinho

Roberto Cavalo

Ferdinando Teixeira

2009

Alexandre Gallo

Paulo Comelli

Sérgio Guedes

Paulo Bonamigo

2010

Renato Gaúcho

Márcio Araújo

2011

Rogério Lourenço

Chiquinho de Assis

Vagner Benazzi

René Simões

Joel Santana

2012

Joel Santana

Paulo Roberto Falcão

Caio Júnior

Jorginho

2013

Jorginho

Joel Santana

Cristóvão Borges

2014

Marquinhos Santos

Gilson Kleina

Charles Fabian

2015

Sérgio Soares

Charles Fabian

2016

Doriva

Guto Ferreira

2017

Guto Ferreira

Jorginho

Preto Casagrande

Paulo Cézar Carpegiani

2018

Guto Ferreira

Enderson Moreira

2019

Enderson Moreira

Roger Machado

2020

Roger Machado

Mano Menezes

Dado Cavalcanti

2021

Dado Cavalcanti

Diego Dabove

Guto Ferreira