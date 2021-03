Bahia não registra autuações em 13° dia do toque de recolher

Das 22h de terça-feira (2) às 5h desta quarta-feira (3) não houve flagrante de desrespeito ao toque de recolher, na Bahia. Ações das polícias Militar e Civil, além do Corpo de Bombeiros, garantiram o cumprimento do decreto estadual.



Desde o dia 19 de fevereiro, quando a medida entrou em vigor, a polícia conduziu e autuou 139 pessoas por desperespeito ao decreto estadual.



Os infratores foram autuados nos artigos 268 (infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa), 330 (desobedecer a ordem legal de funcionário público) e 132 (expor a vida ou a saúde de outrem a perigo).

Ampliação

As medidas de restrição contra o coronavírus seguem em toda a Bahia. Governador do Estado, Rui Costa anunciou que o Toque de Recolher seguirá em vigor até o dia 1º de abril. Em Salvador e cidades da Região Metropolitana (RMS), o decreto que prevê fechamento de todas as atividades não-essenciais será estendido até às 5h da manhã de segunda-feira (08).

A decisão em Salvador e RMS foi tomada após reunião do consórcio de prefeituras da região, nesta terça-feira (02). Prefeito de Salvador, Bruno Reis afirmou que tomou essa decisão baseado na dura realidade enfrentada para gerenciar as redes de saúde. Para o interior do estado, com exceção da RMS, todas as atividades poderão ser retomadas nesta quarta-feira (3), mas com horário de encerramento estabelecido para às 20h e abertura após ás 5h.