Bahia não tem mais chance de classificar para a Copa Libertadores

Foi bom enquanto durou, mas agora é oficial: o Bahia não tem mais chance de classificação para a Copa Libertadores 2020. A certeza se deu após a vitória do Corinthians por 1x0 sobre o Ceará nesta quarta-feira (4), no estádio Castelão, em Fortaleza.

O triunfo levou o time paulista a 56 pontos, inalcançável para o Bahia, que tem 48 e pode chegar no máximo a 54 nos dois jogos restantes pelo Brasileirão. O Internacional, que caiu para 8º lugar, também tem 54 pontos, porém com 15 vitórias; o tricolor tem 12 e por isso não alcança mais o colorado.

O tricolor, porém, está garantido pelo menos na Copa Sul-Americana 2020. Isso aconteceu graças ao triunfo de 2x0 do Atlético Mineiro sobre o Botafogo. Com o resultado, o Bahia não corre risco de ficar abaixo do 14º lugar, que é o limite da zona de classificação. O Brasil tem seis vagas na Sul-Americana, que serão distribuídas do 9º ao 14º colocados do Brasileirão.

O Esquadrão entra em campo pela 37ª rodada na quinta-feira (5), às 19h15, quando enfrenta o Vasco na Fonte Nova. Na última rodada, o time baiano visitará o Fortaleza domingo (8), no Castelão.