Bahia não terá Gilberto no jogo contra Vila Nova; veja escalação

O Bahia não terá o atacante Gilberto entre os titulares contra o Vila Nova, na partida de ida pela terceira fase da Copa do Brasil. O artilheiro sentiu um incômodo na coxa direita contra o Santos e, por cautela, iniciará o jogo no banco. Thonny Anderson fica com a vaga entre os 11 primeiros. O duelo acontece nesta terça-feira (1º), às 16h30, no estádio OBA, em Goiânia.

Suspenso preventivamente pelo STJD por causa da briga na final da Copa do Nordeste, Nino Paraíba desfalca o Bahia pela segunda vez. Ele já havia ficado de fora no triunfo sobre o Peixe, pela estreia da Série A, no último sábado (29). Vale lembrar que o julgamento do lateral, assim como o Bahia, Daniel e Juninho, será nesta quarta-feira (2).

Outra ausência da equipe do técnico Dado Cavalcanti contra o Vila Nova é o atacante Maycon Douglas, que já atuou na competição pelo ABC.

O time está escalado com Mateus Claus; Renan Guedes, Conti, Juninho e Matheus Bahia; Patrick, Daniel e Thaciano; Rodriguinho, Rossi e Thonny Anderson.