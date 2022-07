Bahia negocia a contratação do atacante Igor Torres, do Fortaleza

Em busca de reforços para a sequência da Série B, o Bahia está negociando a contratação do atacante Igor Torres. O jogador de 22 anos pertence ao Fortaleza e chegaria ao Esquadrão por empréstimo até o fim da temporada. A informação foi divulgada inicialmente pelo repórter Emerson Júnior e confirmada pelo CORREIO.

Igor Torres foi formado nas categorias de base do Fortaleza. No time cearense, o jogador trabalhou com o técnico Enderson Moreira, em 2020. No ano passado, ele atuou em 25 jogos e marcou apenas três gols.

Na atual temporada, Igor Torres perdeu espaço no elenco cearense e vem recebendo poucas chances do técnico Vojvoda. Ao todo ele disputou 12 partidas e balançou as redes uma vez.

Caso a contratação seja concretizada, Igor será o segundo reforço do Bahia para a janela de contratações do segundo semestre, que se abrirá no dia 18 de julho. O tricolor já anunciou a chegada do atacante colombiano Jonathan Copete, que estava no Avaí.

De acordo com o diretor de futebol Eduardo Freeland, a ideia do Bahia é contratar entre cinco e seis jogadores durante a janela. O dirigente não especificou quais posições o clube busca.