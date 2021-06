Bahia negocia a contratação do lateral Djalma Silva, do Operário

Depois de anunciar a contratação do zagueiro Ligger, o elenco do Bahia pode ganhar mais um reforço nos próximos dias. O tricolor negocia com o lateral esquerdo Djalma Silva, do Operário. A informação foi divulgada inicialmente pelo repórter Marcus Benedetti, e confirmada pelo CORREIO.

Djalma Silva tem 26 anos e começou a carreira no Atlético-PE. Ele passou ainda por URT-MG, Treze-PB e Confiança. Após defender o time sergipano na Série B do ano passado, o lateral acertou com o Operário para a temporada 2021. O contrato com o clube paranaense vai até novembro.

Ao todo, Djalma Silva fez 21 jogos pelo Operário - 17 como titular -, marcou três gols e deu duas assistências. Ele está relacionado para o duelo entre o Fantasma e o Vila Nova, na noite desta segunda-feira (28), pela Série B, mas a tendência é de que, por conta das negociações com o Bahia, não entre em campo.

Caso a contratação seja confirmada, Djalma chegará para um setor que tem recebido muitas críticas no tricolor. Ele se juntará aos laterais Matheus Bahia - atual titular - e Juninho Capixaba.

O Bahia tem buscado reforços para a sequência da temporada 2021. O técnico Dado Cavalcanti chegou a revelar que o clube mira anunciar pelo menos mais duas novas peças nos próximos dias.