Bahia negocia contratação do meia Thaciano e do volante Lucas Araújo

Em processo de reformulação e montagem do elenco, o Bahia mira mais duas contratações para a temporada 2021. O tricolor tem negociações com o meia Thaciano e o volante Lucas Araújo, ambos do Grêmio. A informação foi divulgada pelo jornalista Rafael Pfeiffer e confirmada pelo CORREIO.

Thaciano tem 25 anos e é meia de origem, mas já foi utilizado por Renato Gaúcho em outras posições do meio-campo, além de ponta e lateral direito. Ele está no Grêmio desde 2018 e acumula passagens ainda por Porto-PE, Boa Esporte e Santos.

No início de 2021 o meia chegou a receber proposta do Athletico-PR, mas o negócio não avançou. As conversas estão em estágio avançado e a tendência é de que Thaciano seja emprestado pelo Grêmio ao Bahia.

Outro jogador no radar do Esquadrão é o volante Lucas Araújo. O jogador tem 21 anos e foi formado nas divisões de base do time gaúcho. Lucas foi promovido ao time principal no ano passado, mas recebeu poucas chances. Esse ano ele fez seis jogos pelo Campeonato Gaúcho e marcou um gol, na vitória do Grêmio sobre o Esportivo.

Caso os empréstimos sejam confirmados, o Bahia chegará a nove contratações na temporada. Até aqui o clube já anunciou as chegadas do goleiro Dênis Júnior, dos zagueiros Conti e Luiz Otávio e dos volantes Pablo, Jonas e Matheus Galdezani.

O Esquadrão acertou também a contratação do atacante paraguaio Oscar Ruiz, de 29 anos, que estava no Cerro Porteño. O jogador tem chegada prevista a Salvador essa semana, quando passará por exames médicos e assinará contrato até o fim de 2023.