Bahia negocia contratação do zagueiro Messias, do América-MG

Em busca de reforços para o sistema defensivo, o Bahia tenta a contratação do zagueiro Messias, de 26 anos, que pertence ao América-MG. A informação foi divulgada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo CORREIO.

As conversas para uma possível negociação do zagueiro vêm acontecendo entre as diretorias do Bahia e do América. Messias tem contrato com o Coelho até o fim de 2022. Por isso, no acordo o Bahia pode ceder atletas e pagar uma compensação financeira ao time mineiro.

Revelado nas categorias de base do próprio América-MG, Messias foi um dos destaques do Coelho na campanha de acesso à Série A no ano passado. O jogador chegou a ser emprestado ao Rio Ave, de Portugal, mas voltou ao clube em 2020, tendo atuado em 46 jogos, marcando três gols.

O sistema defensivo é um dos pontos de preocupação do Bahia. Na temporada passada, o setor foi bastante criticado e terminou com um dos mais vazados do Campeonato Brasileiro. Esse ano, o Esquadrão já anunciou a chegada do argentino Germán Conti, do Benfica.