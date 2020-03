Bahia notificou 1,1 mil casos de dengue nos primeiros meses de 2020

A Bahia registrou mais de 1.815 casos prováveis de dengue até a quarta semana de janeiro. As informações são do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde. Em janeiro, o Ministério da Saúde declarou que 12 estados brasileiros correm o risco de sofrer surto de dengue e informou que, além de toda a região Nordeste, a população do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, deve ficar atenta para o possível surto do sorotipo 2 da dengue.

Coordenador de doenças de transmissão vetorial da Diretoria e Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), Gabriel Muricy conta que no último levantamento feito pelo estado, 270 municípios mostraram a presença do Aedes aegypti.

"A população já tem acesso a essas informações, mas sensibilizar da necessidade de adotar hábitos simples como evitar acumulo de água parada, porque um único mosquito é capaz de transportar diferentes vírus", disse o coordenador.

Na tentativa de evitar um surto, Muricy afirma que a Sesab está trabalhando em ações de mobilização e pede o apoio da população baiana.

Coordenador-Geral de Vigilância em Arbovirose do Ministério da Saúde, Rodrigo Said pede que a população dos estados siga as orientações e entre no enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti.

Said afirma que mais de 80% dos criadouros do mosquito são encontrados em residências e que por conta disse é necessária uma parceria firme entre poder público e população.