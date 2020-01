Bahia ocupa o topo do ranking nacional em número de casos confirmados de zika

A Bahia foi estado campeão em números absolutos de casos de zika registrados ano passado em todo o Brasil, aponta o mais recente boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. De acordo com a publicação, 1.994 pessoas na capital e interior foram infectadas pelo vírus de janeiro a dezembro de 2019, quantidade que representa 37,5% dos 5.312 casos da doença confirmados no Nordeste. Para efeito de comparação, a ocorrência de zika na Bahia foi quase o triplo do total detectado em São Paulo (694) e duas vezes e meia acima de Minas Gerais (749), os dois estados mais populosos do país. No ranking nacional, Rio de Janeiro (1.541) e Rio Grande do Norte (1.218).

Medalha de bronze

No balanço das chamadas arboviroses transmitidas pelo Aedes aegypti, a Bahia ficou em terceiro lugar em números totais de casos de chikungunya, com 10.170 registros confirmados da doença em 2019. Segundo os dados do boletim, o estado ficou abaixo apenas do Rio de Janeiro (85.758) e Rio Grande do Norte (13.596).

Sinal fechado

O Detran está prestes a publicar uma portaria para desmontar o controle das concessionárias sobre o setor de emplacamento em todo o estado. Em uma reunião realizada terça-feira passada no Ministério Público do Estado (MP), coordenada pela promotora de justiça Rita Tourinho, representantes de estampadores e fabricantes de placas e o diretor-geral do Detran, Rodrigo Pimentel, fecharam um acordo para proibir que as concessionárias vendam serviços de emplacamento aos seus clientes. A medida, prevista para entrar em vigor nos próximos dias, determina que os donos de veículos comprem as placas direto dos fabricantes.

Quebra de domínio

Atualmente, despachantes que trabalham para as revendas adquirem as placas nas fábricas autorizadas pelo Detran por R$ 75, em média, mas repassam aos compradores de veículos por um valor que varia de R$ 180 a R$ 200, a depender da empresa. Com a portaria, o órgão vai extinguir a intermediação feita pelas concessionárias, que dominam hoje quase todo o mercado de emplacamento no estado, e fixar valores máximos e mínimos para a venda do produto confeccionado pelas fábricas.

Tudo sobre elas

Escrita pelos jornalistas Ciça Guedes e Murilo Fiuza de Melo, a recém-lançada obra Todas as Mulheres dos Presidentes, da editora Máquina de Livros, traz um punhado de detalhes pouco conhecidos sobre as 34 primeiras-damas do Brasil República. Entre os quais, a participação definitiva de Carmela, mulher de Eurico Gaspar Dutra, na proibição de cassinos e a interferência da esposa de João Baptista Figueiredo, Dulce, para que Sílvio Santos conseguisse a primeira concessão de TV. Leitura obrigatória para quem gosta de história política.

Ponto de bala

A Procuradoria-Geral da República prepara para breve uma nova ofensiva da Operação Faroeste na Bahia. No momento, esperam o fim do recesso do STJ, no início de fevereiro, para entrar em campo.