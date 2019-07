Bahia oficializa a contratação do volante Ronaldo

Treinando com o time desde a última semana, o volante Ronaldo é o novo reforço do Bahia na temporada. O tricolor confirmou a informação na noite desta quinta-feira (18). Até o momento de veiculação da matéria, o nome do jogador ainda não foi publicado no Boletim Diário Informativo (BID) da CBF.

O atleta chega por empréstimo até o final de 2020 e supre a lacuna deixada por Douglas Augusto, que pertencia ao Corinthians e foi vendido ao PAOK, da Grécia, logo na abertura da janela de transferências europeia. Segundo o Bahia, a apresentação de Ronaldo acontece na manhã da próxima sexta-feira (19), logo após o treino.

Com a nova peça, Roger Machado passa a contar com seis alternativas para a posição. Além de Ramires, meia que vem jogando um pouco mais recuado, o técnico conta com Elton, Gregore, Flávio e Yuri. O último vem atuando no time de transição, que disputa o Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

✍???? Mais uma que saiu 1º no App BBMP: volante Ronaldo assina até o final de 2020 com o Esquadrão ➡️ https://t.co/e5AdNGAHke #BBMP pic.twitter.com/P9FBx51H3w — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) 19 de julho de 2019

Ronaldo é a sexta contratação oficializada pelo Bahia. Antes dele, os zagueiros Juninho, Marllon e Wanderson, além do lateral esquerdo Giovanni e o meia Guerra já tinham sido apresentados pelo clube. Agora, resta a confirmação do atacante Lucca, que estava no futebol árabe, já treina com o time e chega por empréstimo do Corinthians.

Ronaldo foi promovido ao time principal do Flamengo em 2016. No ano seguinte ele foi emprestado ao Atlético-GO, onde disputou a Série A do Brasileirão. No início do ano, o Bahia chegou a sondar o jogador, mas a negociação não avançou. Na atual temporada ele disputou 13 jogos com a camisa do rubro-negro carioca.

*supervisão do subeditor Miro Palma