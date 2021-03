Bahia oficializa a contratação do zagueiro Luiz Otávio, ex-Chape

O Bahia oficializou a contratação do zagueiro Luiz Otávio, de 28 anos, que estava na Chapecoense. O jogador chega ao tricolor em definitivo e assinou contrato até o fim de 2022.

Luiz Otávio já está integrado ao elenco do Bahia e vem treinando na Cidade Tricolor desde a semana passada. Desejo antigo do Esquadrão, o defensor estava na Chapecoense e acertou com o clube baiano após abrir mão de uma dívida para romper com o time catarinense.

Com 1,94 m, Luiz Otávio é a segunda contratação do Bahia para a zaga, antes dele o tricolor havia anunciado o argentino Germán Conti. A defesa é alvo de críticas desde o ano passado, quando foi a terceira mais vazada do Brasileirão. Por isso, o jogador chega ao clube como uma das soluções para o problema.

Antes de desembarcar no CT Evaristo de Macedo, Luiz Otávio passou por equipes como Botafogo-SP e Luverdense. No ano passado, ele se destacou na conquista do título da Série B pela Chape.

O jogador depende agora da regularização para ficar à disposição de Dado Cavalcanti para o jogo contra o Altos-PI, neste domingo (28), às 16h, em Pituaçu, pela Copa do Nordeste. No Bahia, ele vai disputar posição com Juninho, Lucas Fonseca, Ignácio, Anderson Martins e Germán Conti.