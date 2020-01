Bahia oficializa contratação de Clayson; confira o valor

Agora é oficial. O tricolor esperou até a apresentação do clube no seu novo centro de treinamento para anunciar a contratação do atacante Clayson, do Corinthians. O Esquadrão desembolsou R$ 4 milhões por 40% dos direitos econômicos do atleta, que assinou contrato até dezembro de 2022.

Aos 24 anos, Clayson vai para a sua primeira experiência fora do futebol de São Paulo, por onde fez base e se profissionalizou. Ele foi formado no União São João antes de ir para o Ituano. No clube do interior paulista, chamou atenção e acabou assinando com a Ponte Preta.

De Campinas, ele fez um movimento muito comum no futebol paulista: ter destaque na Ponte e sair para o Corinthians. Na última temporada, foi o garçom do Corinthians com 11 assistências no ano - mesmo número de Sornoza.

O novo reforço terminou 2019 como um alvo de críticas da torcida do Corinthians, mas foi peça importante para Fábio Carille e Dyego Coelho, treinadores do time paulista no ano. Ao todo, Clayton disputou 62 jogos e marcou sete gols - dois deles contra o Bahia: um no triunfo do Esquadrão por 3x2 na Fonte Nova e outro na vitória corintiana por 2x1 no Itaquerão, ambos pela Série A.

É o terceiro reforço oficializado pelo Bahia para 2020. Antes, o clube contratou para o time principal o meia Daniel, do Fluminense, e o volante Jadson, do Cruzeiro.