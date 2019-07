Bahia oficializa contratação do atacante Lucca

O Bahia oficializou na manhã desta sexta-feira (19) a contratação do atacante Lucca. O jogador já estava treinando no Fazendão há mais de 10 dias, mas só agora todos os trâmites do contrato foram finalizados. Ele é vinculado ao Corinthians e até junho estava emprestado ao Al Rayyan, do Catar.

O atacante de 29 anos foi emprestado ao tricolor até 31 de julho de 2020. A negociação era um desejo antigo da diretoria do clube baiano.

No seu ex-clube, o Al-Rayyan, Lucca fez 27 jogos e assinou 13 gols na última temporada. Ele também já vestiu as camisas de Internacional, Ponte Preta, Chapecoense e Criciúma.

A última vez que Lucca disputou uma partida oficial foi no dia 21 de maio, na Liga dos Campeões Ásia.