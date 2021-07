Bahia oficializa empréstimo de Douglas ao Juventude

O Bahia oficializou o empréstimo do goleiro Douglas ao Juventude. O jogador de 32 anos vai defender o time gaúcho até o fim da atual temporada> Douglas já está em Caxias do Sul e vai ser incorporado ao elenco alviverde.

Nas redes sociais, Douglas usou um verso bíblico para se despedir do clube. "O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos", postou ele.

O Douglas Friedrich tem contrato com o Bahia até o fim de 2022 e estava como terceira opção no elenco após perder a posição de titular. Ele chegou ao Esquadrão em 2018, após se destacar com a camisa do Avaí. Ele foi envolvido na negociação que levou o lateral Juninho Capixaba para o Corinthians.

O camisa 1 foi titular durante três temporada, tendo realizado 157 jogos com a camisa tricolor. No ano passado, Douglas passou a ser questionado por conta de falhas recorrentes. Já na atual temporada, ele voltou a ter apresentações inseguras e acabou perdendo a posição para Matheus Teixeira.

Com a saída de Douglas, o Bahia passa a contar agora com Matheus Teixeira e Matheus Claus no grupo titular. Dado Cavalcanti pode optar ainda por Dênis Júnior, que defende o time de transição.

O Bahia está no mercado em busca de um novo goleiro e tem negociação com Danilo Fernandes, que pertence ao Internacional.