Bahia oficializa Lucas Drubscky como novo executivo de futebol

O Bahia oficializou a contratação de Lucas Drubscky como novo executivo de futebol do clube. Como adiantado pelo CORREIO, ele chega do Sport para ocupar a vaga que era de Diego Cerri, que não teve o contrato renovado durante a virada do ano.

De acordo com o Bahia, Lucas já iniciou os trabalhos no clube e será responsável pelo relacionamento com o mercado, incluindo clubes e jogadores.

"Chego ao Bahia com expectativa de fazer um grande trabalho, alinhado com a cultura que tem sido implementada no clube nos últimos anos: profissionalização, gestão organizada e responsabilidade financeira. O Bahia, hoje, é um clube que qualquer profissional do futebol gostaria de ter o prazer de trabalhar. As estruturas física, de pessoal e organizacional estão entre as melhores do país. Me sinto extremamente honrado e feliz de ter a oportunidade de vestir essa camisa tão pesada. Estejam certos de que não faltará empenho da minha parte para que possamos colocar esse clube no lugar que seu tamanho merece: sempre no topo!", disse Drubscky.

A contratação de Lucas faz parte da reforma que o Esquadrão vem promovendo no departamento de futebol. Antes dele, o Bahia anunciou a chegada do ex-goleiro Renê Marques como coordenador.