Bahia pega Fluminense em busca de novo triunfo no Rio de Janeiro

Em recuperação no Campeonato Brasileiro, o Bahia tentará manter o bom retrospecto que tem tido contra clubes cariocas. Neste domingo, o Esquadrão visita o Fluminense, no estádio do Maracanã, em busca de mais uma vitória na Série A. E vencer no Rio de Janeiro não será algo inédito para o time do técnico Mano Menezes em 2020.

O único triunfo conquistado fora de casa até o momento foi justamente na Cidade Maravilhosa. Em jogo adiado da primeira rodada, o tricolor bateu o Botafogo por 2x1, no Engenhão. Já na rodada passada, o rival foi outro carioca, o Vasco, derrotado pelo Bahia por 3x0, em Pituaçu.

Localização geográfica à parte, uma nova vitória vai ser fundamental para as pretensões do tricolor. Os três pontos conquistados sobre o Vasco fizeram a equipe subir para 13º, mas o time ainda está no bolo do grupo que luta contra o rebaixamento.

Ao todo, seis equipes iniciaram a 15ª rodada com 15 pontos. Estão distribuídas entre a 12ª colocação, que tem o Athletico-PR, até o Botafogo, primeiro time já na zona de rebaixamento, na 17ª posição. Por isso, qualquer ponto ganho vai ser importante para não voltar ao Z4.

“São dois jogos fora de casa que serão complicados, mas temos uma equipe focada e buscando os melhores resultados. Temos que manter o ritmo que apresentamos contra o Vasco e impor nosso jogo para buscar pontuar fora, que é muito importante, e subir na tabela pra alcançar nossos objetivos”, analisou o volante Gregore, capitão do time. Depois do Flu, o Bahia visita o Goiás na sexta, em Goiânia.

No Maracanã, o Esquadrão vai colocar à prova também o momento do sistema defensivo. Um dos mais vazados com 22 gols sofridos - empatado com o Goiás -, o setor passou ileso contra o Vasco pela segunda vez em 14 jogos. Agora, terá pela frente o segundo melhor ataque do Brasileirão.

Em 14 partidas, o Fluminense balançou as redes adversárias em 21 oportunidades, ficando atrás apenas do líder Atlético-MG, que marcou 26. Essa alta no ataque do Flu foi impulsionada pelos resultados recentes. Nos três últimos jogos, o time carioca anotou nove gols. Foram quatro na goleada de 4x0 sobre o Coritiba e outros quatro no triunfo de 4x2 sobre o Goiás. Entre ambos, deixou sua marca no empate por 1x1 com o Botafogo.

“O Fluminense teve vários desfalques nesses últimos jogos por causa da covid-19. Agora todos estão à disposição. Fez um grande jogo fora de casa, vencendo o Goiás. Vai ser uma prova para o nosso sistema defensivo. Temos que estar atentos, porque Fred voltou a fazer gols. A equipe deles, ofensivamente, voltou a jogar bem”, alerta Ernando.

O zagueiro, inclusive, é um dos pontos fortes do Bahia. Diante do Vasco, ele atuou improvisado na lateral direita e ajudou tanto a aumentar a força defensiva quanto no ataque, com uma assistência para Gilberto. Perante o Fluminense, ainda com Nino machucado, o jogador deve ser mantido na lateral e garante estar preparado.

“É um jogo que tem que ter muita atenção para que a gente possa sair do Maracanã com o resultado positivo. Vamos focar e ver o que a gente pode fazer de bom para vencer o Fluminense, neutralizar os pontos fortes e trabalhar em cima disso”, continuou.

DE FORA

Mano Menezes ainda não terá o meia Rodriguinho à disposição. O meia se recuperou do trauma que sofreu no pé, mas ainda está fase de transição para o campo. Já Nino Paraíba, recuperado de um incômodo na coxa, voltou aos treinos, mas vai continuar fora do time titular.

Dessa forma, além de Ernando na lateral direita, o tricolor deve repetir o time da rodada anterior, com Daniel no meio-campo ao lado de Gregore e Elias, tendo à frente a trinca de atacantes formada por Clayson, Rossi e o centroavante Gilberto.