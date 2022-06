Bahia perde atacante, mas tem retorno de lateral para enfrentar o Grêmio

Depois de vencer o Brusque e se recuperar na Série B do Brasileirão, o Bahia mira agora o confronto com o Grêmio, neste domingo (3), na Fonte Nova, às 16h, pela 16ª rodada do Brasileirão. Para o duelo, o técnico Enderson Moreira tem pelo menos um desfalque e um retorno.

Titular em Santa Catarina, o atacante Rildo forçou o terceiro cartão amarelo e está suspenso da partida contra o Grêmio. O jogador estaria fora da partida pois possui contrato com o clube gaúcho e uma cláusula o impede de entrar em campo. Com isso, Enderson vai ter que achar um parceiro para Rodallega.

Por outro lado, o treinador vai ter o retorno do lateral direito Douglas Borel. Ele cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo na última rodada. Na ocasião, o garoto André foi o titular no setor.

A partida contra o Grêmio vai marcar a estreia de Enderson Moreira na beira do campo. Substituto de Guto Ferreira, ele não teve o nome publicado no BID a tempo e teve que acompanhar a vitória sobre o Brusque de uma das cabines do estádio Augusto Bauer.

O elenco do Bahia volta aos treinos nesta quinta-feira (30), quando iniciará os preparativos para o jogo com o Grêmio. O Esquadrão está na terceira colocação da Série B, com 28 pontos. Os gaúchos estão em quarto, com 25.