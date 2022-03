Bahia perde do Atlético de Alagoinhas e se aproxima da zona de rebaixamento do Baianão

O Atlético de Alagoinhas voltou a mostrar superioridade sobre o Bahia e complicou demais a situação tricolor no Campeonato Baiano com a vitória por 2x1 na noite desta quarta-feira (2), no estádio Carneirão, em Alagoinhas.

Em confronto direto valendo uma vaga no G4, o Carcará repetiu o 2x1 que havia aplicado pela Copa do Nordeste, em fevereiro, assumiu a segunda colocação do estadual e afundou o Esquadrão, agora sétimo colocado e a cinco pontos da zona de classificação, restando duas rodadas.

A vitória atleticana começou a ser construída no primeiro tempo, quando Miller, de pênalti, colocou os donos da casa em vantagem. Na segunda etapa, Cesinha anotou o segundo. Já nos acréscimos, Ignácio descontou para o Bahia. O Carcará soma agora 11 pontos e ultrapassou Vitória, Barcelona de Ilhéus e Bahia de Feira.

Já o Bahia se complicou de vez. Perdeu a terceira partida seguida no estadual, caiu para a sétima colocação e, com seis pontos, está a apenas dois de distância para a zona de rebaixamento, onde corre risco de entrar com o complemento da 7ª rodada.

CARCARÁ EM VANTAGEM

Pressionado por um triunfo para manter viva a chance de classificação para a segunda fase do estadual, o Bahia ganhou o retorno do atacante Rodallega. Porém, Guto Ferreira não pôde contar com Matheus Bahia e Luiz Otávio, ambos machucados. No meio-campo, Rezende entrou no lugar de Willian Maranhão.

A partida começou com muitas disputas no meio-campo e poucas chances claras de gol. O primeiro a conseguir levar perigo foi o Atlético. Depois da cobrança de escanteio, o zagueiro Bremmer chutou para fora.

O Atlético voltou a ficar bem perto de abrir o placar aos 18 minutos. O chute de Thiaguinho desviou na defesa e parou nos pés de Jerry. Na pequena área, o atacante bateu no canto, mas Gustavo Henrique conseguiu salvar em cima da linha. Na sequência, Matheus Teixeira ficou com a bola.

Aos 24 minutos, a situação do tricolor se complicou de vez. No lançamento do Atlético, a defesa do Bahia bateu cabeça e Ignácio puxou Miller na entrada da área. O árbitro consultou o auxiliar e marcou pênalti, deixando os tricolores na bronca. O próprio Miller bateu no canto esquerdo e abriu o placar para o Carcará, aos 26 minutos do primeiro tempo.

Em desvantagem, o Bahia decidiu se arriscar no ataque. O chute de Marco Antônio passou perto da trave. Minutos depois, a marcação do Atlético vacilou e Rodallega bateu com perigo, mas a bola cobriu a meta de Fábio Lima.

Aos 33 minutos, Rodallega deu belo passe para Daniel. O meia saiu de cara com o gol, limpou o marcador, mas tentou mais um drible e perdeu a chance da finalização. A bola ainda voltou para Rodallega, que fez a finta, mas chutou para fora.

Diante da boa marcação do Atlético, o Bahia apresentava dificuldade para trabalhar as jogadas. O time até insistiu em chutes de fora da área, mas não alterou o placar e a primeira etapa terminou com vitória parcial do time do interior.

CAIXÃO FECHADO

O Bahia voltou do intervalo sem mudanças. Apesar da maior posse de bola e do espaço dado pelo Atlético de Alagoinhas, faltava capricho ao tricolor na conclusão das jogadas. Na tentativa de fora da área, Marco Antônio mandou por cima.

Enquanto isso, o Atlético de Alagoinhas se mostrava bem confortável no duelo. Administrando o resultado, o Carcará adotou a estratégia de esperar o erro tricolor para encaixar as jogadas de contra-ataque.

Para tentar um fato novo, Guto Ferreira colocou os atacantes Ronaldo e Marcelo Ryan nos lugares de Marco Antônio e Patrick, respectivamente. Mas quem chegou ao gol foi o Atlético. Na cobrança de falta, Cesinha recebeu livre dentro da área e de cabeça acertou o travessão. Na volta, a defesa tricolor mandou para escanteio.

Na cobrança do esquinado, o Bahia não teve a mesma sorte. O próprio Cesinha, no primeiro pau, tocou de calcanhar e anotou um golaço no Carneirão. O segundo do Atlético de Alagoinhas, aos 18 minutos.

Cada vez mais perdido, o Bahia tentou reduzir o prejuízo na falta cobrada por Rodallega, mas não teve sucesso. Enquanto o Bahia não conseguia iniciar a sua reação, o Atlético parecia cada vez mais próximo do terceiro gol.

Nos acréscimos, Ignácio aproveitou o cruzamento na área e conseguiu descontar para o tricolor, aos 47 minutos. Mas não foi o suficiente para iniciar uma reação e o tricolor amargou mais uma derrota na competição.

FICHA TÉCNICA

Atlético de Alagoinhas 2x1 Bahia - 7ª rodada do Campeonato Baiano

Atlético: Fábio Lima, Paulinho, Iran, Bremmer e Caetano (Matheus); Lucas Alisson, Leandro Sobral (Jeferson), Miller (Cesinha) e Jerry; Thiaguinho e Gabriel Esteves (Lídio). Técnico: Agnaldo Liz.

Bahia: Matheus Teixeira, Douglas Borel (André), Ignácio, Gustavo Henrique e Luiz Henrique (Djalma); Rezende, Patrick (Marcelo Ryan) e Daniel (Mugni); Raí, Rodallega e Marco Antônio (Ronaldo). Técnico: Guto Ferreira.

Estádio: Carneirão (Alagoinhas)

Gols: Miller, aos 26 minutos do 1º tempo; Cesinha, aos 18 minutos do 2º tempo, e Ignácio, aos 47

Cartão amarelo: Ignácio e Daniel (Bahia)

Cartão vermelho: Gustavo Henrique (Bahia)

Público: 3.401 torcedores

Renda: R$ 54.050

Arbitragem: Emerson Ricardo Almeida Andrade, auxiliado por Luanderson Lima dos Santos e Paulo de Tarso Bregalda Gussen.