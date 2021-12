Bahia perde Mugni, mas tem retorno de lateral contra o Fluminense

Depois de levar a virada e deixar escapar o triunfo sobre o Atlético-MG, o Bahia agora vai mirar o confronto com o Fluminense, no próximo domingo (5), às 16h, na Fonte Nova. A partida será a última do tricolor em Salvador na temporada 2021, e tem peso importante já que o Esquadrão precisa vencer para se manter vivo na Série A.

Para o duelo, o técnico Guto Ferreira vai ter que mexer na equipe, já que o meia Lucas Mugni recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão. Por outro lado, o Bahia terá o retorno de Juninho Capixaba, que cumpriu suspensão automática após ter sido expulso contra o Atlético-GO.

Guto pode comemorar ainda que não vai perder o atacante Rossi e o lateral Matheus Bahia. Os dois foram julgados nesta quinta-feira (2), por conta das expulsões contra o Flamengo. Como pegaram apenas um jogo de suspensão cada - que já foi cumprido -, eles estão liberados para atuar.

Com 40 pontos, o Bahia está na 17ª colocação do Brasileirão, restando apenas dois para o final do Brasileirão. Atualmente a distância para o Athletico-PR, primeiro time fora da zona, é de dois pontos. Mas ela pode aumentar, já que o time paranaense entra em campo contra o Cuiabá, nesta sexta-feira (3), na Arena da Baixada.