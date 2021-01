Bahia perde para Botafogo na Fonte e não vai à final do feminino

O Bahia foi derrotado pelo Botafogo em plena Fonte Nova por 2x1 neste domingo (17) e ficou de fora da final da Série A2 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino, equivalente à segunda divisão nacional.

No jogo de ida, no último domingo (10), no Nilton Santos, as equipes empataram em 1 a 1. De qualquer forma, as meninas de aço já estão garantidas na Série A1 de 2021 por terem chegado à semifinal.

O Bahia entrou em campo pressionando mais o Botafogo. Porém, sem conseguir finalizar com precisão, viu o adversário abrir o placar no primeiro tempo com Kélen, aos 41 minutos. O Bahia chegou ao empate com Ellen ainda na etapa inicial, aos 46 minutos.

O segundo tempo começou mais movimentado e o Botafogo ficou à frente do placar mais uma vez com Vivian, de cabeça, aos 12 minutos. A equipe tricolor sentiu o segundo gol e teve dificuldades para finalizar. Nine construiu boas jogadas pela direita, mas Giovania e Esquerdinha não conseguiram chutar pro gol.

Aos 34 minutos, Giovania desperdiçou um pênalti, mandando na trave. Foi dela o gol de empate do Bahia no Nilton Santos, no jogo de ida. Aos 38 minutos, Micaele, do Botafogo, foi expulsa. E mesmo com uma jogadora a menos, as Gloriosas conseguiram segurar o placar.

O título da Série A2 será definido entre Botafogo e Napoli-SC. O Bahia terminou a participação com apenas uma derrota e é o único time nordestino garantido na elite do futebol em 2021.