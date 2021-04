Bahia perde para o Inter e entra no Z4 do Brasileirão Feminino

O Bahia conheceu sua primeira derrota no Brasileirão Feminino A1. Na tarde desta quarta-feira (21), as Mulheres de Aço foram superadas pelo Internacional, por 2x0, em Pituaçu, pela 2ª rodada da competição. Belinha e Wendy marcaram para as Gurias Coloradas.

As tricolores chegaram a marcar um gol olímpico em cobrança de escanteio da Fabi Ramos, aos 17 minutos do primeiro tempo. Mas a arbitragem anulou o lance, indicando que a bola saiu no cruzamento. Ellen teve duas boas chances na etapa, mas Vivi defendeu.

O primeiro gol do Inter saiu aos 39 minutos da partida. Depois da falta sofrida por Fabi Simões pela direita, Leidi cruzou e encontrou Belinha, que cabeceou para marcar o 1x0. Aos 19 do segundo tempo, Shashá recebeu na direita e cruzou na pequena área. Wendy apareceu com um desvio sutil e ampliou a vantagem.

Com a derrota, o Bahia termina a rodada na zona de rebaixamento. Atualmente, a equipe ocupa a 14ª colocação - o Brasileirão Feminino A1 tem 16 times na disputa -, com um ponto somado.

Na próxima rodada, as Mulheres de Aço terão um confronto direto com o Napoli, atual lanterna do torneio. O jogo será no domingo (25), às 15h, no estádio Caçador, em Santa Catarina.