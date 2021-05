Bahia perde para o Santos em casa e segue sem vencer no Feminino

Ainda não foi dessa vez que o Bahia quebrou o jejum de triunfos no Brasileirão Feminino. Na tarde desta quinta-feira (27), as Mulheres de Aço sofreram mais uma derrota, para o Santos, por 2x0, em Pituaçu, pela 10ª rodada da competição. Os gols das Sereias da Vila foram marcados por Ketlen e Sole Jaimes.

Os dois times tiveram poucas chances de abrir o placar no primeiro tempo. A equipe praiana chegou a ter uma boa oportunidade com Maria Dias, que cruzou na área e acertou o travessão.

Na segunda etapa, o Santos pressionou e chegou ao primeiro gol aos três minutos, quando Ketlen bateu colocado e abriu o placar. O Bahia respondeu aos 15 minutos. Ellen, que tinha acabado de entrar, fez boa jogada pela direita e cruzou para a meia paraguaia Fabíola, que desviou de cabeça. Mas a goleira visitante impediu o empate.

Aos 20, as Sereias da Vila ampliaram. Byanca Brasil cruzou na área e Sole Jaimes mandou para o fundo da rede, em seu primeiro minuto no jogo.

Essa foi a sexta derrota do Bahia no Brasileirão Feminino. Com quatro empates e sem triunfos até aqui, a equipe soma quatro pontos e se mantém na 15ª posição, na zona de rebaixamento. O próximo jogo será no domingo (30), às 15h, quando encara fora de casa o Corinthians, líder da competição.