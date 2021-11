Bahia perde para o Sport e entra de vez na zona de rebaixamento

A situação do Bahia no Campeonato Brasileiro ficou ainda mais delicada na noite desta quinta-feira (18). Derrotado por 1x0 no clássico contra o Sport, na Arena Pernambuco, o tricolor entrou de vez na zona de rebaixamento.

O Esquadrão precisava vencer para não ficar entre os quatro últimos, mas fez um jogo muito ruim tecnicamente, vacilou na marcação e viu Paulinho Moccelin anotar o único gol do duelo.

Estacionado nos 36 pontos, o Bahia está agora na 17ª colocação, a três pontos do Atlético-GO, primeiro time fora da zona. O tricolor tem um jogo a menos no Brasileirão. Já o Sport conseguiu respirar e com 33 pontos mantém viva a chance de escapar da degola.

Pouca inspiração

Precisando vencer para não terminar a rodada na zona de rebaixamento, Guto Ferreira promoveu apenas uma mudança no time. Com Matheus Bahia suspenso, Juninho Capixaba voltou a jogar de lateral e Maycon Douglas entrou no ataque.

A partida começou com um ritmo meio lento. Com mais posse de bola, o Bahia tentava trabalhar a bola com o seu meio-campo, mas encontrou muita dificuldade para passar pelo bloqueio montado pelo Sport.

Aos 14 minutos, Gilberto recebeu dentro da área e conseguiu girar sobre o marcador, mas o goleiro Mailson saiu bem e conseguiu fazer a defesa. Instantes depois foi a vez de Rafael Thyere desarmar o ataque tricolor.

Do outro lado, o Sport colocou em prática a estratégia de se defender e apostar no erro do Bahia para sair no contra-ataque. As principais chegadas do Leão Pernambucano foram em chutes de fora da área.

Já nos acréscimos, o rubro-negro conseguiu envolver a defesa do Bahia, mas o meia Gustavo, dentro da área, finalizou mal e desperdiçou boa oportunidade para abrir o placar no primeiro tempo.

Vacilou, levou

O Bahia voltou do intervalo com Rodriguinho na vaga de Daniel, e Rodallega no lugar de Maycon Douglas. Apesar das substituições do tricolor, foi o Sport quem iniciou o segundo tempo mais presente no ataque.

Na jogada pela esquerda, Sander cruzou rasteiro para Mikael. O atacante recebeu dentro da área e girou finalizando. A bola passou à direita de Danilo Fernandes.

A resposta do Bahia também veio pelo lado esquerdo. Primeiro na jogada individual de Capixaba, e depois no chute colocado de Raí que Mailson fez a defesa.

Aos 17 minutos o Sport teve grande oportunidade para abrir o placar quando Paulinho Moccelin recebeu lançamento no contra-ataque. O atacante ia sair livre, mas Patrick conseguiu corte providencial.

Para o azar do Bahia, a estratégia do Spot deu certo. Aos 21 minutos, Conti falhou no meio-campo e deu contra-ataque. Paulinho Moccelin invadiu a área, limpou a marcação e mandou no cantinho de Danilo Fernandes, colocando o time da casa em vantagem.

O gol rubro-negro fez Guto Ferreira voltar a mexer no time. Ronaldo foi para o jogo na vaga de Gilberto. A alteração não surtiu muito efeito e o Esquadrão continuou com dificuldade para entrar na área pernambucana.

Fora um chute de Rodriguinho, que passou raspando a trave, o tricolor repetiu na reta final do jogo a pouca inspiração que teve em quase toda a partida. Aí os minutos foram passando, o empate não saiu, e o Esquadrão amargou a derrota fora de casa.





FICHA TÉCNICA

Sport 1x0 Bahia - Campeonato Brasileiro (33ª rodada)

Local: Arena Pernambuco

Gol: Paulinho Moccelin, aos 21 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Marcão Silva (Sport); Gilberto e Ramírez (Bahia)

Arbitragem: Flávio Rodrigues de Souza apita o jogo, auxiliado por Alex Ang Ribeiro e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (trio de São Paulo). VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (São Paulo).

Sport: Mailson, Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Sander; Zé Welison, Marcão, Hernanes (Chico) e Gustavo (Paulinho Moccelin); Everton Felipe (Ronaldo Henrique) e Mikael (Mikael). Técnico: Gustavo Florentín.

Bahia: Danilo Fernandes, Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Juninho Capixaba; Patrick (Edson), Daniel (Rodriguinho) e Mugni; Raí Nascimento (Ramírez), Gilberto (Ronaldo) e Maycon Douglas (Rodallega). Técnico: Guto Ferreira.