Bahia perde para o Vasco fora de casa e deixa liderança da Série B

No duelo entre campeões brasileiros, o Bahia não conseguiu levar a melhor sobre o Vasco e foi derrotado pelo cruzmaltino por 1x0, na tarde deste domingo (15), no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

O gol que decretou a derrota tricolor saiu ainda no primeiro tempo. Aos 21 minutos, Figueiredo acertou uma bomba de fora da área e superou Danilo Fernandes.

A derrota fez o Bahia perder a liderança da Série B. Com 13 pontos, o Esquadrão foi ultrapassado por Sport e Cruzeiro e caiu para a terceira colocação. O time carioca, também com 13 pontos, agora fecha o G4.

O próximo desafio do Esquadrão no Brasileirão será na sexta-feira (20), quando recebe a Ponte Preta, às 21h30, na Fonte Nova, pela 8ª rodada.

CASTIGO

Com Luiz Otávio machucado, Didi ficou com a vaga ao lado de Ignácio na defesa. No ataque, Rildo voltou ao posto de titular, enquanto Vitor Jacaré ficou como opção no banco.

Mesmo fora de casa, o Esquadrão começou o jogo com mais presença no ataque. O tricolor apostava nas escapadas em velocidade dos pontas. No erro da defesa do Vasco, o Rildo roubou a bola e só foi parado com falta na entrada da área. Na cobrança, o próprio Rildo mandou na barreira.

Apesar da dificuldade que apresentava para entrar na área tocando a bola, o Bahia tentava assustar em jogadas de escanteio e bolas e chutes de fora da área. Davó arriscou duas vezes de longe e viu a bola cobrir a meta vascaína.

Do outro lado, o Vasco tentava equilibrar o duelo, mas diante de um Bahia bem postado defensivamente, o cruzmaltino quase não incomodava Danilo Fernandes. A situação só mudou aos 21 minutos. Em uma cobrança de falta despretensiosa, Nenê rolou e Figueiredo mandou uma bomba de longe e fez um golaço para abrir o placar.

O gol fez o Vasco crescer na partida. Empurrado pela torcida, o alvinegro tentava pressionar o Bahia. Enquanto isso, o time baiano se viu em dificuldades para desafogar o meio-campo e chegar até o ataque.

Em busca do empate ainda no primeiro tempo, o Bahia subiu as linhas e voltou a se fazer presente no campo ofensivo. Aos 36 minutos, Rildo chutou colocado e Thiago Rodrigues deu rebote, mas Edimar conseguiu cortar. Apesar das tentativas do tricolor, o gol não saiu.

SEM REAÇÃO

O Bahia voltou do intervalo com o mesmo time e quase deixou tudo igual antes do primeiro minuto. Thiago Rodrigues se esticou todo para salvar o chute de Rezende. O tricolor manteve a pegada para pressionar o adversário, mas apresentava dificuldade para criar chances claras.

Quando conseguia ficar em boa condição para marcar o gol, o Bahia pecava na conclusão da jogada. No cruzamento de Daniel, Rildo subiu mais do que a marcação, mas, de cabeça, mandou para fora.

Para tentar mudar o panorama, Guto Ferreira sacou Marco Antônio e colocou Vitor Jacaré no jogo. Apesar da alteração, o Bahia continuou com os mesmos problemas. Enquanto isso, o Vasco chegou com perigo. Aos 25 minutos, Anderson Conceição mandou de cabeça e Danilo Fernandes defendeu.

O Vasco apareceu bem de novo aos 36 minutos, no chute cruzado de Gabriel Pec que passou tirando tinta da trave. O Bahia insistia nos chutes de fora da área que eram neutralizados pela defesa alvinegra.

Nos minutos finais, o duelo ficou aberto, com chances para os dois lados. O Bahia, no entanto, não conseguiu aproveitar as oportunidades. O Vasco também não balançou mais as redes e a partida terminou mesmo com a derrota tricolor por 1x0.

FICHA TÉCNICA

Vasco 1x0 Bahia - Série B do Campeonato Brasileiro (7ª rodada)

Vasco: Thiago Rodrigues, Gabriel Dias (Weverton), Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri, Andrey (Juninho) e Nenê (Palácios); Gabriel Pec, Raniel (Getúlio) e Figueiredo (Erick); Técnico: Zé Ricardo.

Bahia: Danilo Fernandes, Douglas Borel, Ignácio, Didi e Luiz Henrique (Djalma); Patrick (Lucas Falcão), Rezende e Daniel; Rildo, Matheus Davó (Marcelo Ryan) e Marco Antônio (Jacaré). Técnico: Guto Ferreira.

Local: São Januário (Rio de Janeiro)

Gols: Figueiredo, aos 21 minutos 1º tempo

Cartões amarelo: Quintero, Nenê, Yuri e Palácios (Vasco); Marco Antônio, Rildo e Daniel (Bahia)

Arbitragem: Raphael Claus, auxiliado por Neuza Ines Back e Miguel Cataneo Ribeiro Costa (Trio de São Paulo)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (Minas Gerais)